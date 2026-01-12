Ángel de Brito los descubrió: las fotos de Wanda Nara y Martín Migueles a los besos en medio de la separación
En medio de rumores de separación, el conductor Ángel de Brito mostró las imágenes de Wanda Nara y Martín Migueles disfrutando de una tarde de pileta en el Chateau Libertador.
La semana pasada Yanina Latorre comentó desde su cuenta en Instagram de la separación deWanda Nara y Martín Migueles en medio del revuelo mediático que se generó tras los mensajes que el empresario le había enviado a una famosa ex, Claudia Ciardone.
Incluso también Maxi López, ex de Wanda, contó al aire en el streaming de Olga donde trabaja en la temporada veraniega que charló con ella y le había confirmado el final del vínculo.
Sin embargo, parece que con el correr de los días la relación entre la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y Migueles habría superado -por el momento- la turbulencia y los dos vuelven a mostrarse juntos y románticos a la vista de todos.
Fue el conductor de LAM (América Tv), Ángel de Brito, quien desde su cuenta en Instagram mostró imágenes de Wanda y Migueles enamorados en la pileta del edificio Chateau Libertador, donde se los ve juntos y abrazados en una de las reposeras disfrutando del día soleado y luego en otra imagen a él haciendo actividad física en el espacio del gimnasio.
Después de aquellos días de vacaciones en las playas de Punta del Este, Uruguay, la pareja se muestra muy cariñosa en Buenos Aires y parece haber dejado atrás la crisis. Tras unos días de silencio en público y un sin fin de versiones, todo parece indicar que Wanda Nara y Martín Migueles seguirían juntos.
Maxi López contó qué le dijo Wanda Nara sobre la separación de Martín Migueles
En el streaming Sería increíble (Olga), Maxi López tomó la palabra y confirmó la ruptura de Wanda Nara con MartínMigueles, aportando más datos al respecto.
"Ayer tuvimos una charla personal y me tiró una bomba, me contó algo que no sabía", comenzó el ex futbolista. Luego contó que comenzó a recibir mensajes de Wanda Nara enojadísima cuando se encontraban todos los participantes comiendo mientras grababan MasterChef Celebrity (Telefe) y eso lo alertó de que algo había pasado.
"Empiezo a ver el teléfono, yo la tengo como WN, y me empieza a putear y reproche, era una atrás de la otra. Digo: algo pasó. Como ya conozco le digo después paso. Charlamos en un corte y me autorizó a contarlo", se sinceró.
"Ella me dijo: ‘No estoy más’”, contó Maxi López. Y sobre esa conversación privada con la conductora comentó: "Fui a hablar para hacerla bajar un cambio porque aparte no había hecho nada, no sabía qué le había pasado. En otro momento de mi vida arrancaba yo también pero ahora ya después de la experiencia digo: ‘bueno, ¿qué está pasando?’".
"Cortó por lo que dicen que fue infiel él...", apuntó la conductora Nati Jota. A lo que Maxi López evitó dar más preciones de los motivos de la separación: "En los por qué no me metí, con eso ya estaba. Le saqué otros temas para cambiarle un poco el humor y nos pusimos a charlar todo bien", finalizó la pareja de DanielaChristiansson.