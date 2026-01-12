Ángel de Brito los descubrió: las fotos de Wanda Nara y Martín Migueles a los besos en medio de la separación

Después de aquellos días de vacaciones en las playas de Punta del Este, Uruguay, la pareja se muestra muy cariñosa en Buenos Aires y parece haber dejado atrás la crisis. Tras unos días de silencio en público y un sin fin de versiones, todo parece indicar que Wanda Nara y Martín Migueles seguirían juntos.

Maxi López contó qué le dijo Wanda Nara sobre la separación de Martín Migueles

En el streaming Sería increíble (Olga), Maxi López tomó la palabra y confirmó la ruptura de Wanda Nara con Martín Migueles, aportando más datos al respecto.

"Ayer tuvimos una charla personal y me tiró una bomba, me contó algo que no sabía", comenzó el ex futbolista. Luego contó que comenzó a recibir mensajes de Wanda Nara enojadísima cuando se encontraban todos los participantes comiendo mientras grababan MasterChef Celebrity (Telefe) y eso lo alertó de que algo había pasado.

"Empiezo a ver el teléfono, yo la tengo como WN, y me empieza a putear y reproche, era una atrás de la otra. Digo: algo pasó. Como ya conozco le digo después paso. Charlamos en un corte y me autorizó a contarlo", se sinceró.

"Ella me dijo: ‘No estoy más’”, contó Maxi López. Y sobre esa conversación privada con la conductora comentó: "Fui a hablar para hacerla bajar un cambio porque aparte no había hecho nada, no sabía qué le había pasado. En otro momento de mi vida arrancaba yo también pero ahora ya después de la experiencia digo: ‘bueno, ¿qué está pasando?’".

"Cortó por lo que dicen que fue infiel él...", apuntó la conductora Nati Jota. A lo que Maxi López evitó dar más preciones de los motivos de la separación: "En los por qué no me metí, con eso ya estaba. Le saqué otros temas para cambiarle un poco el humor y nos pusimos a charlar todo bien", finalizó la pareja de Daniela Christiansson.