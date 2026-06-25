Camilota, en crisis: la dejaron afuera de Cuestión de peso y contó el difícil momento familiar que vive

Por su parte, desde sus redes sociales, la hermana de Thiago Medina pidió una cadena de oración por la recuperación del niño y agradeció los mensajes de apoyo que recibieron en las últimas horas.

Cabe recordar que, a lo largo de su paso por el ciclo, Camilota atravesó distintos altibajos. En 2024, durante su primera participación en el reality, logró bajar más de 40 kilos, aunque este año regresó con un peso inicial de 137,800 kilos. Pese a la eliminación, aseguró que no piensa abandonar su proceso.

Vale recordar que la familia de Camilota ya había atravesado un golpe muy duro el año pasado, cuando su hermano Thiago sufrió un grave accidente en moto que lo mantuvo más de un mes en terapia intensiva. Ahora, nuevamente, el entorno vuelve a enfrentar una situación límite que pone a prueba su fortaleza.

Cuál fue la confesión más íntima de Camilota que dejó mudo a su hermano Thiago Medina

En mayo pasado, Camila Deniz sorprendió con declaraciones subidas de tono durante una charla informal en la que habló sin filtros sobre sus preferencias en la intimidad, generando fuerte repercusión en redes sociales.

La participante de Cuestión de peso (El Trece) y hermana de Thiago Medina no esquivó el tema cuando se refirió a cómo le gusta desenvolverse en sus relaciones personales.

“Yo domino y cuando me canso que me domine él a mí. Me gusta más estar arriba yo que él, sin timidez”, lanzó sin rodeos Camila Deniz en el marco de una conversación grupal durante un vivo de streaming, que rápidamente se volvió viral y fue ampliamente comentado en redes.

El material con las declaraciones de Camilota circuló con fuerza en distintas plataformas, donde los usuarios reaccionaron a sus dichos y remarcaron este costado poco conocido de su personalidad, que hasta entonces no había quedado expuesto públicamente.

Tiempo antes, a fines de abril, la joven también había sido noticia cuando apareció en el programa conducido por Mario Massaccesi, donde se la vio en silla de ruedas en la guardia de un hospital tras atravesar un fin de semana complicado por un fuerte dolor en la rodilla. “Desde hace una semana me dolía y no le di bola”, reconoció en aquel momento, aunque luego logró recuperarse del malestar.

Cabe recordar que, durante el grave accidente en moto que sufrió Thiago Medina a fines del año pasado, Camilota estuvo a su lado en todo momento. Junto a Daniela Celis, se ocupó de informar sobre su estado y de pedir cadenas de oración durante la recuperación.