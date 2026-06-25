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Camilota, en crisis: la dejaron afuera de Cuestión de peso y contó el difícil momento familiar que vive

La hermana de Thiago Medina, Camila Deniz, no pasó la balanza y quedó afuera del certamen. Totalmente conmovida, rompió en llanto y contó el crítico momento de salud de un familiar.

25 jun 2026, 10:40
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Camilota, en crisis: la dejaron afuera de Cuestión de peso y contó el difícil momento familiar que vive

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Camilota, en crisis: la dejaron afuera de Cuestión de peso y contó el difícil momento familiar que vive

La última emisión de este miércoles de Cuestión de Peso (El Trece) estuvo atravesada por un clima de profunda emoción, luego de que Camila Deniz, más conocida como Camilota, no lograra alcanzar el objetivo de descenso de kilos y debiera abandonar el certamen. Sin embargo, lo que parecía ser solo una eliminación terminó derivando en una confesión que tomó por sorpresa a todos.

Yo lo presentía porque no estoy bien, mi familia me necesita, expresó entre lágrimas, dejando entrever una situación personal que hasta ese momento no había trascendido públicamente. En ese mismo relato, explicó que uno de sus sobrinos atraviesa un delicado cuadro de salud. Con apenas 11 años, el niño fue internado por una neumonía severa y su estado es reservado.

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Tengo que darle una mano a mi hermana, cuidar a mi otra sobrina. Entró al quirófano porque hubo que sacarle sangre de un pulmón y hay que operarlo... es difícil. Tengo que sacar fuerzas pero me angustia igual, contó en un tape emitido durante el programa, visiblemente conmovida.

En este contexto, Camilota detalló que hoy es ella quien acompaña tanto a su hermana como a su sobrina, sosteniendo la situación familiar en medio de la crisis. Hay quienes me dicen que no valoro el tratamiento pero quizás no saben lo que una trae. Si no lo valorara, no estaría acá. Hay que poner el pecho. Estoy angustiada y me lo voy a permitir porque es la vida de un nene, sumó con crudeza.

Por su parte, desde sus redes sociales, la hermana de Thiago Medina pidió una cadena de oración por la recuperación del niño y agradeció los mensajes de apoyo que recibieron en las últimas horas.

Cabe recordar que, a lo largo de su paso por el ciclo, Camilota atravesó distintos altibajos. En 2024, durante su primera participación en el reality, logró bajar más de 40 kilos, aunque este año regresó con un peso inicial de 137,800 kilos. Pese a la eliminación, aseguró que no piensa abandonar su proceso.

Vale recordar que la familia de Camilota ya había atravesado un golpe muy duro el año pasado, cuando su hermano Thiago sufrió un grave accidente en moto que lo mantuvo más de un mes en terapia intensiva. Ahora, nuevamente, el entorno vuelve a enfrentar una situación límite que pone a prueba su fortaleza.

Cuál fue la confesión más íntima de Camilota que dejó mudo a su hermano Thiago Medina

En mayo pasado, Camila Deniz sorprendió con declaraciones subidas de tono durante una charla informal en la que habló sin filtros sobre sus preferencias en la intimidad, generando fuerte repercusión en redes sociales.

La participante de Cuestión de peso (El Trece) y hermana de Thiago Medina no esquivó el tema cuando se refirió a cómo le gusta desenvolverse en sus relaciones personales.

“Yo domino y cuando me canso que me domine él a mí. Me gusta más estar arriba yo que él, sin timidez”, lanzó sin rodeos Camila Deniz en el marco de una conversación grupal durante un vivo de streaming, que rápidamente se volvió viral y fue ampliamente comentado en redes.

El material con las declaraciones de Camilota circuló con fuerza en distintas plataformas, donde los usuarios reaccionaron a sus dichos y remarcaron este costado poco conocido de su personalidad, que hasta entonces no había quedado expuesto públicamente.

Tiempo antes, a fines de abril, la joven también había sido noticia cuando apareció en el programa conducido por Mario Massaccesi, donde se la vio en silla de ruedas en la guardia de un hospital tras atravesar un fin de semana complicado por un fuerte dolor en la rodilla. “Desde hace una semana me dolía y no le di bola”, reconoció en aquel momento, aunque luego logró recuperarse del malestar.

Cabe recordar que, durante el grave accidente en moto que sufrió Thiago Medina a fines del año pasado, Camilota estuvo a su lado en todo momento. Junto a Daniela Celis, se ocupó de informar sobre su estado y de pedir cadenas de oración durante la recuperación.

     

 

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