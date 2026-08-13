La impactante razón por la que Danelik y Brian Sarmiento no pudieron tener sexo en su regreso a Gran Hermano

"Chicos el reglamento no les permite compartir cama si bebieron alcohol, así son las reglas de mi casa. Imposible, esta noche no pueden dormir juntos", les reitiró el Big.

Y Danelik argumentó: "Estamos súper bien aparte toda la gente sabe que somos pareja y dormimos juntos. Yo ya tengo un apego emocional con él, yo no puedo (dormir separada)".

"Lo siento pero no, buenas noches", cerró la charla GH sin dar el brazo a torcer ante el pedido de la pareja, que finalmente no pudo llevar adelante su idea de dormir en la misma cama en medio de una total decepción.

La sorpresiva propuesta de Danelik y Brian Sarmiento a Santiago del Moro

Danelik hizo un inesperado pedido a Santiago del Moro por ella y Brian Sarmiento que no pasó inadvertida en las redes sociales.

"Nos encantaría casarnos dentro de la casa con Brian, entrar en un Congelados, que nos case el Ari y salir", escribió, haciendo referencia a Ariel Ansaldo, exjugador de una edición anterior del reality.

Minutos después, etiquetó al conductor del ciclo y reforzó la propuesta con una frase breve pero contundente dirigida directamente al conductor del reality:"Santiago del Moro, pensalo".

La iniciativa no tardó en multiplicarse entre los usuarios de las redes, donde comenzaron a aparecer opiniones de todo tipo.

Mientras una parte del público consideró que sería una escena ideal para el programa y apoyó la idea de la pareja, otros cuestionaron que ambos vuelvan a ocupar un lugar central en la conversación luego del escándalo desatado por las declaraciones de Catalina Gorostidi, quien habló de una supuesta infidelidad del exfutbolista cuando Danelik aún se encontraba en la casa.