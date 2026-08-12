El apoyo de los famosos tras la sentida carta de Messi por la muerte de su papá: "El mundo te ama"

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", indicó CR7, mientras que el exfutbolista inglés y copropietario del Inter Miami, equipo donde juega Messi, comentó: "Estamos contigo".

Del ámbito local, su amigo Ángel Di María compartió la publicación con corazones y Enzo Fernández lo acompañó a la distancia: "Mucha fuerza capitán para vos y toda tu familia", precisó.

Marcelo y Micaela Tineli dejaron sus corazones en el posteo, mientras que Jimena Barón comentó: "Fuerza Leo querídisimo". Marley, en tanto, le dejó su afecto: "Hermosas palabras, el mundo entero te ama", y Yanina Latorre hizo lo propio: "Te amo mucho, gracias siempre gracias!".

Ricky Montaner comentó profundo: "Solo basta con leer esto para darse cuenta el tipo de familia que son. Qué dolor de momento pero qué regalo tan bello la relación que siempre han tenido. Ahora Jorge te mira desde la tribuna del cielo para gritar los goles de tu vida... Hasta que se vuelvan a encontrar, un abrazo a toda la familia".

La emotiva despedida de Messi a su papá Jorge

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos? Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...", indicó Messi en su emotiva publicación para despedir a Jorge.

Y agregó sobre los momentos que compartieron juntos: "Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando. Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios".

"Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón", continuó el futbolista.

Y cerró: "Al final se terminaba dando como vos decías. Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo pa".