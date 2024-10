Cantando 2024: la noticia que le borró la sonrisa a Coti Romero tras su reencuentro con El Cone

Así, mientras que la conductora presentó al cordobés al pie del escritorio del jurado y le consultó si había visto la performance de su ex, Quiroga atinó a justificarse que no pudo "porque estaba de vacaciones", pero la halagó asegurando que "canta muy lindo", instantes previos a que se conociese su puntaje secreto.

Embed

En tanto, Coti dejó en claro cuál la relación actual entre ellos, y se encargó de remarcar su noviazgo con Nacho Castañares: "Nosotros nos llevamos re bien ahora. Lo nuestro está terminado hace un montón de tiempo. Yo estoy en pareja ahora. De paso, le mando un besito a Nacho. Nacho, te amo. Hay que soltar el pasado".

Asimismo, después de Marcelo Polino remarcase la "icardeada" de su amigo, Quiroga aseguró que no son amigos, así como también que no aceptó participar del Cantando, no por la presencia de Coti sino por otras cuestiones laborales.

Y fue allí cuando Alexis Quiroga anunció "de hecho, estoy compartiendo stream con ella los lunes. Tenemos la mejor", mientras que a la correntina se le transformaba el rostro e intervino disparando fiel a su estilo: "Me estoy enterando porque pensé que los lunes estaba yo solita, con Mariano, Sebi y Damasia".

A esa altura, Peña atinó a consultarle si no quería compartir con él el stream, a lo que Coti Romero, visiblemente perturbada alcanzó a decir: "No tengo problema, pero me habían dicho eso. Igual no tengo problema, está más que olvidado".

Coti Romero - captura Cantando 2024.jpg

¡Sorpresivo! Quién fue el primer eliminado del Cantando 2024

Este lunes, en el Cantando 2024 (América TV), una pareja del certamen de canto tuvo que abandonar el reality por decisión de público.

Antes de conocerse al dúo eliminado, la conductora Florencia Peña mostró el puntaje secreto del jurado Flavio Mendoza para ver quiénes eran los participantes que quedaban sentenciados.

Nenu López y su partenaire Nell Valenti fueron los primeros sentenciados al no alcanzarle el puntaje. Matías Alé y Martu Scigliano; Agustín 'Cachete' Sierra y Marcia Rubido; Martín 'Tony' Coggi y Paz Gutiérrez; Josefina Pouso y Facu Magrane; Mimi Alavardo y Esteban Merdeni, Alicia Barbasola y Juan López también quedaron sentenciados.

Embed

Luego cada integrante del jurado tuvo que salvar a una pareja: Milett Figueroa se decidió por Pouso, Nacha Guevara por Mimi, Flavio por Barbasola y 'Cachete' Sierra, y Marcelo Polino por Alé.

Por lo tanto, la pareja de Nenu López y la de 'Tony' Coggi tuvieron que enfrentarse al temido teléfono.

Minutos antes de la medianoche, Florencia Peña adelantó: "La pareja que se queda en el Cantando tiene el 66,7 por ciento de los votos". Instantes después, la presentadora anunció: "La pareja que continúa es la de Nenu López. ¡Felicitaciones!".

"Yo estoy tranquilo porque lo que hicimos fue de corazón, porque trabajamos muchísimo por esto", expresó el primer eliminado del certamen, Martín 'Tony' Coggi.