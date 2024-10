Cazzu se mostró muy cerca de un cantante y alimentó los rumores de romance: la foto

“No sé qué pasará ahí. ¿Amigos o sucederá algo más?”, se preguntó la panelista de Empezar el día (Ciudad Magazine) en su posteo.

Cabe recordar que Nodal, a pocas semanas de haberse peleado con Cazzu -la madre de su hija Inti- se casó con la mexicana Ángela Aguilar. La boda de la pareja se llevó a cabo en San Gabriel de las Palmas, en el estado de Morelos, en México.

La drástica decisión que tomó Cazzu tras su traumática separación de Christian Nodal

La cantante Cazzu estuvo en las últimas horas en el streaming de Mex Urtizberea, ¡FA!, y reveló la drástica decisión que tomó hace unos meses tras la escandalosa separación de Christian Nodal, con quien tuvo a su hija Inti.

En la entrevista, la artista contó que hizo una “desintoxicación” digital. “Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular… y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30, no tengo redes”, afirmó entre risas.

“Saqué mis redes sociales porque ahí hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me salte una chispa”, dijo en referencia a la ruptura con el cantante mexicano y al hate que recibió.

Y continuó: “Ni siquiera quiero tener la posibilidad de confundirme de botón y esta decisión no me atormenta, al contrario, es la responsabilidad que tuve y que tomé yo con las redes sociales”.

Por último, reflexionó: “Entendí que hay un montón de gente que no importa lo que hagas, no les gustás y te odia, y mañana te ama, entonces tiene la impunidad de decirte de todo”.