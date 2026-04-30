La fuerte reacción al aire de María Fernanda Callejón al escuchar que Ricky Diotto la sigue amando

"Esas son cosas que se filtran de la declaración de él, se filtró partes que a él le conviene que se filtren", comentó de entrada la actriz. Y advirtió: "Hubo una sanción para ambos, más allá de que es un juicio oral y público, que no se filtren más cuestiones".

Callejón además apuntó que esos dichos de su ex nunca existieron: "Yo no estaba en el recinto el día de la declaración pero sí mi abogado que transcribió absolutamente todo y dijo absolutamente todo lo contrario. Siempre su defensa mediática fue para correr el foco y para que no se me crea", explicó.

"Una persona que te hace daño hasta el último microsegundo de que comience un juicio oral y público por violencia de género, no te puede amar", cerró María Fernanda Callejón con firmeza. A lo que la One cerró tras el descargo de su compañera: "Ok, me llamó la atención".

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El picante comentario de Cinthia Fernández en medio del conflicto entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

Cinthia Fernández no se guardó nada y lanzó una contundente opinión sobre el conflicto judicial que enfrenta María Fernanda Callejón con su ex pareja, Ricky Diotto.

La panelista utilizó las redes sociales para dejar en claro de qué lado está en esta disputa, justo cuando el enfrentamiento entre Callejón y Diotto volvió a tener relevancia en los medios tras el inicio del juicio oral por presunta violencia de género.

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Fernández, fiel a su estilo frontal, dejó un comentario vía Instagram que rápidamente generó repercusión, tras aquel terrible escándalo al aire con su ex compañera en el programa La mañana con Moria.

A partir de un video difundido por la cuenta en redes Bondi Live donde se recopilaban declaraciones de Callejón en referencia a su acusación hacia su ex pareja, Cinthia Fernández reaccionó con un fuerte mensaje.

“Aguante Diotto”, escribió la panelista en la publicación, acompañado por emojis de aplausos, y dejando así marcada su postura en medio del conflicto entre la actriz y el odontólogo.