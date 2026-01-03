Claudia Villafañe confesó en MasterChef Celebrity por qué su nieto Benjamín odia a Germán Martitegui

"Me tocó la mala suerte que mi primer devolución...", recordó la empresaria. Y luego agregó sobre el enojo de Benjamín con él: "Lo que pasa es que mi nieto todavía no te encontró".

"Cada vez es más grande", reaccionó Germán Martitegui. "Está grande y está esperando encontrárselo", decía después Claudia a cámara. Ante esto, remarcó: “Mi nieto lo odia desde esa noche que me vio en televisión y no entendía por qué me decían cosas feas”.

"Benja me dice: ¿por qué habla mal de vos si no te conoce? Pero después yo de defendí con Benja, sos muy buena persona", comentó Villafañe ante la consulta que le hizo su nieto en su momento por el jurado. Y cerró: "No creo que Germán me tenga miedo pero bueno, tiene miedo que Benja lo venga a buscar".

¿Se dará ese encuentro entre Benjamín y Martitegui para sellar la paz?

Claudia Villafañe picante en redes tras el duro revés judicial para Matías Morla

La Justicia confirmó el procesamiento y embargo para Matías Morla, ex abogado y apoderado de Diego Maradona, y dos hermanas del ex futbolista, Claudia Nora y Rita "Kity", en el marco de la causa que investiga presunta apropiación y explotación indebida de las marcas y derechos comerciales del Diez.

Claudia Villafañe en sus historias de Instagram compartió una curiosa y dura reflexión justo unas horas después de conocerse esta importante novedad judicial.

"El éxito es la paz interior que resulta directamente de la autosatisfacción de saber que has hecho el esfuerzo de convertirte en lo mejor que eras capaz de ser”, reflexionó la empresaria.

Este mensaje llamó la atención ya que Claudia Villafañe no suele revelar sus sentimientos o estados desde la virtualidad y justo sí lo hizo tras conocerse la noticia del duro revés judicial para Morla, con quien está enfrentado hace varios años ya desde antes de la muerte del astro ocurrida el 25 de noviembre de 2020.