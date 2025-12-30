El atún rojo le jugó una mala pasada y quedó eliminada de MasterChef Celebrity
Una nueva gala de MasterChef Celebrity dejó afuera a una de las participantes más queridas del certamen. En una noche cargada de nervios, tensión y emoción, un error en la preparación de su plato terminó siendo determinante y marcó su despedida de la cocina más famosa del país.
30 dic 2025, 00:15
Una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity (Telefe) se llevó a cabo esta noche y contó con varios famosos que estuvieron en la cuerda floja. Momi Giardina, Claudio “El Turco”Husaín, Andy Chango, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Agustín “Cachete” Sierra y el Chino Leunis fueron quienes enfrentaron una instancia decisiva para continuar en el certamen.
La prueba propuesta por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis exigió precisión y creatividad. Los participantes tuvieron 60 minutos para presentar un plato donde el atún rojo debía ser el protagonista, una consigna que puso en aprietos a más de uno y dejó en evidencia errores técnicos.
En ese contexto, la preparación de Momi Giardina no logró estar a la altura de lo esperado por el jurado. Tras la devolución de los chefs y la posterior deliberación, se conoció la decisión final: “Finalmente, por decisión del jurado, Momi Giardina fue eliminada de MasterChef Celebrity”.
La jornada también estuvo marcada por una despedida fuera de competencia. Maxi López abandonó el programa para acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, quien se encontraba embarazada y próxima a dar a luz a Lando, el segundo hijo de ambos, en Suiza. En su lugar, primero ingresó Claudia Villafañe y luego Yanina Latorre.
Antes de irse, el exfutbolista explicó los motivos de su salida y dejó la puerta abierta a un posible regreso: "Se me terminó el tiempo, me están esperando, tengo que viajar... Tengo que acompañar a Daniela en Europa... Pero, voy a volver. Ojalá que mis reemplazos me cuiden el lugar", expresó ante sus compañeros.
Quién fue la última eliminada de MasterChef Celebrity
La gala del pasado 18 de diciembre de MasterChef Celebrity estuvo atravesada por la tensión y la emoción, y culminó con la salida de una nueva participante del certamen que se emite por Telefe. La noche tuvo varios momentos destacados antes de conocerse la decisión final del jurado.
Durante el inicio del programa, Julia Calvo, quien finalmente fue la eliminada de la jornada, participó junto al resto de los concursantes de un desafío especial que incluyó un partido de pato. Gracias a esa prueba, los famosos obtuvieron minutos extra para encarar el reto culinario, que consistió en preparar un plato de pato acompañado obligatoriamente por una salsa.
Las mejores devoluciones de la noche fueron para Susana Roccasalvo y Agustín “Cachete” Sierra, quienes lograron destacarse con sus versiones del clásico pato a la naranja. En contrapartida, la definición final quedó entre Emilia Attias y la propia Julia Calvo, y fue la actriz quien terminó dejando la competencia, convirtiéndose en la segunda mujer eliminada del certamen.
Visiblemente conmovida, Julia se despidió entre lágrimas y recibió palabras de reconocimiento tanto de sus compañeros como de los chefs. Damián Betular destacó su actitud positiva y su compañerismo, mientras que Germán Martitegui señaló que se fue del programa tras presentar su mejor plato. Así, la actriz cerró su paso por MasterChef Celebrity en una gala marcada por la emoción y el afecto.