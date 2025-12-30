La filosa reflexión de Claudia Villafañe tras el duro revés judicial para Matías Morla
Claudia Villafañe compartió un particular mensaje desde las redes tras el procesacamiento y embargo de la Justicia al abogado Matías Morla y las hermanas de Diego Maradona.
30 dic 2025, 15:40
La filosa reflexión de Claudia Villafañe tras el duro revés judicial para Matías Morla
La Justicia confirmó el procesamiento y embargo para Matías Morla, ex apoderado deDiego Armando Maradona, y dos hermanas del ex futbolista, en el marco de la causa que investiga presunta apropiación y explotación indebida de las marcas y derechos comerciales del Diez.
En ese contexto, quien compartió una llamativa reflexión desde las redes sociales a poco de conocerse el procesamiento para el ex abogado de Maradona y dos de sus hermanas fue Claudia Villafañe, madre de Dalma y Gianinna Maradona.
En sus historias de Instagram, la empresaria compartió: “El éxito es la paz interior que resulta directamente de la autosatisfacción de saber que has hecho el esfuerzo de convertirte en lo mejor que eras capaz de ser”.
Este mensaje llamó la atención ya que Claudia no suele revelar sus sentimientos o estados desde la virtualidad y justo sí lo hizo tras conocerse la noticia del duro revés judicial para Matías Morla, con quien está enfrentado hace varios años. Por su parte, las dos hermanas del astro del fútbol procesadas con Claudia Nora y Rita "Kity".
La Sala VIIde la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso un embargo preventivo de dos mil millones de pesos sobre los bienes del abogado. El procesamiento original se dictó en el mes de septiembre pero MatíasMorla y el resto de los involucrados apelaron la decisión.
Finalmente, los jueces Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto rechazaron los recursos y confirmaron la medida inicial en una causa clave sobre el patrimonio del astro.
La reacción de Dalma y Gianinna Maradona tras la confirmación del procesamiento de Matías Morla y las hermanas de Diego
Gianinna Maradona optó por dejar sus sensaciones desde su cuenta en Instagram tras conocer el revés judicial que recibió el ex abogado de Diego, Matías Morla, y dos de las hermanas del astro.
La hija del Diez eligió una foto de Diego sosteniéndola en brazos junto a Dalma cuando eran niñas y agregó la potente frase: “Todo llega… Seguí dándonos esta fuerza, aunque estemos lejos… Gracias papá, la rompiste!”.
Luego, Dalma Maradona habló en el programa A la Tarde (América Tv) y expuso su alegría ante esta resolución de la Justicia: “Para mí, es una felicidad absoluta. Hace cinco años que estamos con esto y estamos muy felices de terminar el año con esta resolución”, expresó visiblemente aliviada.
El fallo ratificó lo dispuesto en instancias anteriores y rechazó las apelaciones presentadas por los acusados: “Cuando una persona fallece, todo pasa directamente a sus hijos, salvo que haya dejado algo escrito. No hay nada firmado, como quieren hacer creer, y todavía seguimos batallando esta situación insólita”, lanzó Dalma.
Y apuntó directamente contra Matías Morla: “El abogado de mi papá, al tener su firma en ese momento, se pasó a él mismo la marca. No queremos que se use el apellido para cualquier cosa que les dé plata a ellos, con algo que no represente a mi papá".
En cuanto a la tremenda interna familiar por este tema, la madre de Azul y Roma comentó: “A nosotras nos duele tener a nuestras tías del otro lado, no nos da lo mismo. Mi papá no se merecía tener a su familia dividida”.