La filosa reflexión de Claudia Villafañe tras el duro revés judicial para Matías Morla

La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso un embargo preventivo de dos mil millones de pesos sobre los bienes del abogado. El procesamiento original se dictó en el mes de septiembre pero Matías Morla y el resto de los involucrados apelaron la decisión.

Finalmente, los jueces Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto rechazaron los recursos y confirmaron la medida inicial en una causa clave sobre el patrimonio del astro.

claudia villafañe reflexion tras el procesamiento de matias morla

La reacción de Dalma y Gianinna Maradona tras la confirmación del procesamiento de Matías Morla y las hermanas de Diego

Gianinna Maradona optó por dejar sus sensaciones desde su cuenta en Instagram tras conocer el revés judicial que recibió el ex abogado de Diego, Matías Morla, y dos de las hermanas del astro.

La hija del Diez eligió una foto de Diego sosteniéndola en brazos junto a Dalma cuando eran niñas y agregó la potente frase: “Todo llega… Seguí dándonos esta fuerza, aunque estemos lejos… Gracias papá, la rompiste!”.

Luego, Dalma Maradona habló en el programa A la Tarde (América Tv) y expuso su alegría ante esta resolución de la Justicia: “Para mí, es una felicidad absoluta. Hace cinco años que estamos con esto y estamos muy felices de terminar el año con esta resolución”, expresó visiblemente aliviada.

El fallo ratificó lo dispuesto en instancias anteriores y rechazó las apelaciones presentadas por los acusados: “Cuando una persona fallece, todo pasa directamente a sus hijos, salvo que haya dejado algo escrito. No hay nada firmado, como quieren hacer creer, y todavía seguimos batallando esta situación insólita”, lanzó Dalma.

Y apuntó directamente contra Matías Morla: “El abogado de mi papá, al tener su firma en ese momento, se pasó a él mismo la marca. No queremos que se use el apellido para cualquier cosa que les dé plata a ellos, con algo que no represente a mi papá".

En cuanto a la tremenda interna familiar por este tema, la madre de Azul y Roma comentó: “A nosotras nos duele tener a nuestras tías del otro lado, no nos da lo mismo. Mi papá no se merecía tener a su familia dividida”.