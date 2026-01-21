Verónica Ojeda confesó el doloroso secreto del embarazo de Dieguito Fernando: "Es muy triste"

Y detalló a flor de piel: "En el quinto mes de gestación tuve que estar postrada en una cama porque tenía perdidas y casi pierdo a Dieguito por eso nació ochomesino. Yo no puedo tener más hijos porque tengo un embarazo de riesgo. Hoy me encantaría ser mamá pero no puedo".

"Tengo que alquilar un vientre como hizo ella para tener un hijo (dijo Ojeda por Brel). Ya tengo 48 años, soy grande y Dieguito está grande, sus hermanos también y estoy en otra etapa de mi vida", señaló.

Y explicó por qué la afectó tanto escuchar a la periodista hablando de aquella historia de años atrás: "Quiero verlo creer y que no se intoxique con todas estas cosas que han pasado muchísimos años (por su hijo), me costó un montón padecer esto y el dolor que tuve".

Cómo fue el tenso cruce entre Verónica Ojeda y Marisa Brel en LAM

Verónica Ojeda salió al aire vía telefónica en LAM (América Tv) y se mostró furiosa con Marisa Brel por contar una historia de hace muchos años atrás de sus inicios en su relación con Diego Maradona.

"No me gusta que hablen de las cosas que duelen Marisa, hay códigos y no se toca la familia", le marcó la ex del astro. Y la periodista puso en contexto: "Cuando yo di esa noticia hace nueve años yo estaba tan feliz porque hacía millones de años que no veía a Diego enamorado. Yo tenía de muy buenas fuentes que estaba feliz y enamorado de vos y dio esa noticia. No tiene nada de malo con vos".

"Yo te estoy diciendo que me cuesta, soy una persona que no puede tener hijos Marisa. Fue un milagro tenerlo a Dieguito. ¿Es neceserio hablar de esto y revolver?", le contestó Ojeda.

"Salió el tema y ya está, no tengo nada que analizar, te pido perdón si te dolió, no fue mi intención", le aclaró Marisa Brel .

Y Verónica le dijo firme: "No hables de mi salud en particular porque yo no hablo de tu salud, estas hablando de mi salud. A mi me cuesta tener hijos, Dieguito fue un milagro de Dios. Cuando hablan de los hijos de los demás duele muchísimo y más en el momento cuando uno no puede tener hijos".