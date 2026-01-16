Tras criticar a Luca Martin, Feinmann arremetió contra Nancy Dupláa y la actriz lo cruzó con todo

Lo cierto es que el tema no quedó ahí sino que después tras ver una entrevista al joven intento explicar el sentido de sus palabras sobre Chiche Gelblung, Feinmann arremetió directamente contra Nancy Dupláa, madre de Luca Martin.

"De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado @NancyDupla5. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver @matiasmartin, un gran tipo, con grandes valores", remarcó picante el periodista.

Al observar este mensaje, la propia actriz decidió responderle de manera directa al conductor: "Gran madera la de Luca, sensible, empático, buen hijo, buen amigo, va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo. ¿Será que el del 'ejemplo' sos vos? ¿Cómo? ¿Operando contra los médicos del Garraham? ¿O maltratando estudiantes? El mundo del revés", expresó la artista haciendo referencia a la postura del periodista en diversos temas y en un cruce que promete varios capítulos más.

eduardo feinmamn y nancy duplaa cruce en x por luca martin

El curioso descargo de Luca Martin tras su desubicado comentario sobre Chiche Gelblung

Ante la repercusión que tuvo su comentario sobre el periodista Chiche Gelblung, Luca Martin tomó la palabra en Bendita e intentó aclarar el sentido de sus palabras sobre el destacado conductor de 81 años.

"No creo que haga falta aclarar nada más que la realidad que sí, yo siempre lo conocí como un señor más grande. Siempre conocí su personalidad con esas reacciones. Nunca quise implicar que por su edad él merezca menos o esté mal lo que esté haciendo", comenzó el panelista.

Y agregó sobre sus dichos: "Yo no más quería remarcar que Chiche toda la vida hizo como la misma performance, la misma versión de su persona y yo siempre lo conocí así, nunca quise insultarlo al divino Chiche pero bueno me alegra tener esta situación para este episodio de Bendita".

"No creo que haya hecho en general ningún chiste de humor negro, creo que lo más fuerte que dije fue utilizar el número 300 como un número exagerado", concluyó el panelista con un particular descargo ante la polémica instalada y las fuertes críticas recibidas.