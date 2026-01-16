Tras criticar a Luca Martin, Feinmann arremetió contra Nancy Dupláa y la actriz lo cruzó con todo

Los polémicos dichos de Luca Martin sobre Chiche Gelblung en Bendita (El Nueve) abrieron una inesperada polémica que involucró a otros protagonistas.
Tras ser tajante con Luca Martin por sus polémicos dichos sobre Chiche Gelblung, Eduardo Feinmann cuestionó a Nancy Dupláa y la actriz no se quedó callada.
Las palabras del joven metiéndose con la edad del destacado periodista y conductor generaron un enorme revuelo y repudio en las redes y también algunos famosos dieron su punto de vista al respecto.
¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal”, dijo el panelista tras un informe que tenía al periodista como protagonista y cuyo comentario motivó que la conductora Edith Hermida aclare al instante: "Chiche sigue manejando una editorial maravillosa, hace escuela en televisión".
Uno de ellos fue Eduardo Feinmann, quien desde su cuenta en X fue tajante contra la actitud de Luca Martin: "¿Quién es este pelo... e irrespetuoso?", lanzó sin vueltas el conductor de El noticiero de A24.
Lo cierto es que el tema no quedó ahí sino que después tras ver una entrevista al joven intento explicar el sentido de sus palabras sobre Chiche Gelblung, Feinmann arremetió directamente contra Nancy Dupláa, madre de Luca Martin.
"De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado @NancyDupla5. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver @matiasmartin, un gran tipo, con grandes valores", remarcó picante el periodista.
Al observar este mensaje, la propia actriz decidió responderle de manera directa al conductor: "Gran madera la de Luca, sensible, empático, buen hijo, buen amigo, va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo. ¿Será que el del 'ejemplo' sos vos? ¿Cómo? ¿Operando contra los médicos del Garraham? ¿O maltratando estudiantes? El mundo del revés", expresó la artista haciendo referencia a la postura del periodista en diversos temas y en un cruce que promete varios capítulos más.
Ante la repercusión que tuvo su comentario sobre el periodista Chiche Gelblung, Luca Martin tomó la palabra en Bendita e intentó aclarar el sentido de sus palabras sobre el destacado conductor de 81 años.
"No creo que haga falta aclarar nada más que la realidad que sí, yo siempre lo conocí como un señor más grande. Siempre conocí su personalidad con esas reacciones. Nunca quise implicar que por su edad él merezca menos o esté mal lo que esté haciendo", comenzó el panelista.
Y agregó sobre sus dichos: "Yo no más quería remarcar que Chiche toda la vida hizo como la misma performance, la misma versión de su persona y yo siempre lo conocí así, nunca quise insultarlo al divino Chiche pero bueno me alegra tener esta situación para este episodio de Bendita".
"No creo que haya hecho en general ningún chiste de humor negro, creo que lo más fuerte que dije fue utilizar el número 300 como un número exagerado", concluyó el panelista con un particular descargo ante la polémica instalada y las fuertes críticas recibidas.