¿Separados? La rara reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron si sigue con Luciano Castro

En el programa Intrusos dieron con la actriz Griselda Siciliani en medio de los polémicos audios de Luciano Castro a otra mujer y sorprendió con su reacción.

16 ene 2026, 14:50
Luciano Castro sigue envuelto en medio de una gran polémica tras los audios que le envió a una joven danesa cuando se encontraba trabajando a fines del año pasado en Madrid, España.

Lo cierto es que quien también quedó envuelta en el escándalo fue Griselda Siciliani, novia del actor, quien en un primer momento se tomó con tranquilidad el tema y aclarando que era una cuestión de Castro.

Sin embargo, en una reciente nota con el progrmaa Intrusos (América Tv), la actriz sorprendió con su reacción al ser consultada si seguía en pareja con el galán.

Si bien la actriz suele responder siempre con muy buena atención a la prensa, esta vez optó por no dar declaraciones específicas sobre la actualidad sentimental con el actor.

"Chau dejame ir, gracias, hasta luego. Gracias te agradezco mucho, que tengan buen año", se limitó a decir Siciliani ante las consultas del cronista.

Y cuando se le preguntó si sigue junto a Luciano Castro, la actriz expresó: "Gracias, adiós", mientras cerraba la puerta del auto y se retiró rápidamente del lugar.

A lo que Paula Varela sumó sobre la actual turbulencia entre Griselda Siciliani y Luciano Castro: "Qué lastima verla así, pobre, porque ella siempre habla con la prensa de cualquier tema porque valora el laburo del periodista. Para que no haya parado es pirque de verdad esto la sobrepasó".

"Lo que me dicen es que está como sobrepasada, como que en un punto era gracioso el meme y la guapa y hoy ya tiene otra implicancia, ya no le gusta verse a ella también en esta situación a la que se la arrastró a los chistes y burlas. Se siene muy juzgada y no la está pasando bien. Y con Luciano ella está ahí, está enojada", finalizó la periodista.

