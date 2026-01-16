¿Separados? La rara reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron si sigue con Luciano Castro

"Chau dejame ir, gracias, hasta luego. Gracias te agradezco mucho, que tengan buen año", se limitó a decir Siciliani ante las consultas del cronista.

Y cuando se le preguntó si sigue junto a Luciano Castro, la actriz expresó: "Gracias, adiós", mientras cerraba la puerta del auto y se retiró rápidamente del lugar.

A lo que Paula Varela sumó sobre la actual turbulencia entre Griselda Siciliani y Luciano Castro: "Qué lastima verla así, pobre, porque ella siempre habla con la prensa de cualquier tema porque valora el laburo del periodista. Para que no haya parado es pirque de verdad esto la sobrepasó".

"Lo que me dicen es que está como sobrepasada, como que en un punto era gracioso el meme y la guapa y hoy ya tiene otra implicancia, ya no le gusta verse a ella también en esta situación a la que se la arrastró a los chistes y burlas. Se siene muy juzgada y no la está pasando bien. Y con Luciano ella está ahí, está enojada", finalizó la periodista.