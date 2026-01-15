Verónica Lozano salió con los tapones de punta contra Sofía "La Reini" Gonet: "La voy a..."

Lejos de aceptar la acusación de una supuesta “emboscada”, Lozano fue contundente y defendió el formato del programa. “Nosotros no hacemos emboscadas”, remarcó, y agregó que los temas abordados estaban dentro de la lógica de la exposición mediática de la influencer. “Es una persona de los medios, podía hablar de MasterChef o de Homero”, señaló.

Sin embargo, el momento más fuerte de la charla llegó cuando, en medio del intercambio con el cronista, lanzó una frase que encendió la polémica: “La voy a agarrar a la pendeja”, dijo, en tono irónico, Lozano.

Además, la conductora reveló que la producción decidió levantar la nota al notar que la situación no fluía. “No estaba midiendo y decidimos cortarla”, explicó, aunque dejó la puerta abierta a una posible reconciliación: “La casa siempre está abierta, podría volver”.

Por último, Lozano dejó una lectura más estratégica del conflicto y del impacto que tuvo la controversia en la figura de Gonet. “La veo pilla e inteligente. Capaz en el programa no midió, pero toda esta repercusión hace que hoy estemos hablando de ella”, concluyó.

Embed

Cuál fue la tajante advertencia de Sofía Gonet a Homero Pettinato tras la escandalosa separación

Sofía "La Reini" Gonet se separó hace unos meses de Homero Pettinato en medio de un terrible escándalo que expusieron desde las redes sociales con explosivos chats entre los dos y graves acusaciones cruzadas.

Lo cierto es que en las últimas horas del 2025, La Reini publicó desde sus historias de Instagram una serie de metas para el 2026 que ya comenzó, entre las que dejó picando una picante advertencia a Homero.

“Y así como me ven, fui funada cada uno de esos meses. Por un 2026 lleno de propósitos”, comenzó Gonet su reflexión desde su cuenta en Instagram.

"Seguir sin superar nada, ser la gota que derrama el vaso, ghostear a todo el mundo, dejarme llevar por los impulsos, olvidarme de dónde vengo y no ser humilde, ser egoísta", cerró la influencer a su estilo.

Tras estallar el conflicto con su ex Homero Pettinato, La Reini afirmaba: "He decidido tomarme un tiempo para sanar, para mi, para enfocarme en mi bienestar. Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista". Lo cierto que días después, Sofía Gonet adelantó sus metas para el 2026 con un claro aviso a su última pareja.