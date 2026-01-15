Wanda Nara dijo basta y expuso un chat que lo cambia todo: "¿Quieren lo peor de mí?"

En las últimas horas, Wanda Nara lanzó un duro mensaje contra ciertos periodistas y versiones que circulaban acerca de su vínculo laboral con Telefe. Según explicó, la información difundida era completamente errónea y malintencionada.
El conflicto se originó a raíz de una nota que aseguraba que Wanda no tenía contrato “por varios años” y que su relación con el canal terminaría en diciembre, sin proyectos confirmados para el futuro.
Molesta por lo publicado, la conductora de MasterChef Celebrity reaccionó furiosa en X: “¿Tan difícil es preguntar a las fuentes?”. Y agregó con evidente enojo: "¿No entiendo si quieren lo peor para mí? ¿Si son envidiosos? ¿O si no pueden hacer una carrera sin tirar mierda a otro?".
Para respaldar sus palabras, Wanda compartió capturas de pantalla de un chat en el que desmentía la supuesta primicia. Ante el mensaje que le reenviaron con la noticia, respondió de manera categórica: “Falso”, y luego sumó precisiones sobre su contrato con Telefe.
En otra de sus respuestas, despejó cualquier duda sobre la duración del acuerdo y fue contundente: “3 años”.
De esta manera, Wanda Nara dejó en claro que su relación con Telefe sigue firme y que no piensa dejar pasar versiones que, según ella, buscan perjudicarla.
Wanda Nara utilizó su cuenta en X para lanzar una serie de mensajes cargados de enojo contra el periodista Gustavo Méndez. La conductora lo acusó de involucrarse con sus hijos y adelantó que piensa llevar el tema al terreno judicial.
La respuesta no tardó en llegar. Desde su programa La posta del espectáculo, Méndez decidió contestarle directamente a la figura de MasterChef Celebrity (Telefe) con un escrito que leyó en vivo frente a las cámaras.
"Estas palabras son para Wanda Solange Nara: vos misma tuviste retenida a tus hijas durante 11 horas en el Chateau. Tuvo que intervenir la policía para que el padre se las llevara tal como había decidido y otorgado el juez Hagopian", comenzó diciendo el periodista.
Luego, apuntó contra ella recordando un episodio mediático: "Vos misma filtraste todo lo del Wandagate en octubre de 2021 generanado odio mediático y sistemático hacia una persona que es María Eugenia Suárez Riveiro hasta el día de hoy".
Méndez también aclaró su postura respecto a los hijos de Wanda. "Jamás opiné de tus hijas, sí leímos expedientes de tu litigio judicial. Vos misma y tu ex abogado detenido por estafa filtraban videos a medios y periodistas donde estaban tus propias hijas como protagonistas de un conflicto entre mayores, videos que jamás compartí", remarcó.
El periodista fue más allá y recordó otros episodios: "Vos misma filtraste chats con tu ex, padre de tus hijas. ¿Te acordás lo de la hamburguesa? Eso no lo leen tus hijos? Tu amiga reclutaba y armaban grupos de WhatsApp para atacar a personas que estuvieran a favor de la China o que simplemente Wanda no los quería. Y yo fui una de las personas marcadas y víctima de acoso digital".
Finalmente, cerró con un mensaje cargado de ironía y dureza: "'Cuando haces las cosas bien te llaman, te amenazan, te critican, te quieren callar. Eso es periodista. Cuando sos amigo o recibís sobre, eso es que sos relacionista público', Héctor Ricardo García dijo esa frase, googlealo, dudo que lo conozcas porque ni escribir sabes. ¿Así o más específico?".