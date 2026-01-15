Wanda Nara dijo basta y expuso un chat que lo cambia todo: "¿Quieren lo peor de mí?"

En otra de sus respuestas, despejó cualquier duda sobre la duración del acuerdo y fue contundente: “3 años”.

De esta manera, Wanda Nara dejó en claro que su relación con Telefe sigue firme y que no piensa dejar pasar versiones que, según ella, buscan perjudicarla.

Qué le dijo Gustavo Méndez a Wanda Nara tras la amenaza de acciones legales

Wanda Nara utilizó su cuenta en X para lanzar una serie de mensajes cargados de enojo contra el periodista Gustavo Méndez. La conductora lo acusó de involucrarse con sus hijos y adelantó que piensa llevar el tema al terreno judicial.

La respuesta no tardó en llegar. Desde su programa La posta del espectáculo, Méndez decidió contestarle directamente a la figura de MasterChef Celebrity (Telefe) con un escrito que leyó en vivo frente a las cámaras.

"Estas palabras son para Wanda Solange Nara: vos misma tuviste retenida a tus hijas durante 11 horas en el Chateau. Tuvo que intervenir la policía para que el padre se las llevara tal como había decidido y otorgado el juez Hagopian", comenzó diciendo el periodista.

Luego, apuntó contra ella recordando un episodio mediático: "Vos misma filtraste todo lo del Wandagate en octubre de 2021 generanado odio mediático y sistemático hacia una persona que es María Eugenia Suárez Riveiro hasta el día de hoy".

Méndez también aclaró su postura respecto a los hijos de Wanda. "Jamás opiné de tus hijas, sí leímos expedientes de tu litigio judicial. Vos misma y tu ex abogado detenido por estafa filtraban videos a medios y periodistas donde estaban tus propias hijas como protagonistas de un conflicto entre mayores, videos que jamás compartí", remarcó.

El periodista fue más allá y recordó otros episodios: "Vos misma filtraste chats con tu ex, padre de tus hijas. ¿Te acordás lo de la hamburguesa? Eso no lo leen tus hijos? Tu amiga reclutaba y armaban grupos de WhatsApp para atacar a personas que estuvieran a favor de la China o que simplemente Wanda no los quería. Y yo fui una de las personas marcadas y víctima de acoso digital".

Finalmente, cerró con un mensaje cargado de ironía y dureza: "'Cuando haces las cosas bien te llaman, te amenazan, te critican, te quieren callar. Eso es periodista. Cuando sos amigo o recibís sobre, eso es que sos relacionista público', Héctor Ricardo García dijo esa frase, googlealo, dudo que lo conozcas porque ni escribir sabes. ¿Así o más específico?".