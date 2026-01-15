Moria Casán sin piedad: cuestionó la boda de Lali Espósito y arrojó una dura frase contra Pedro Rosemblat

Y no se detuvo ahí. Con su característico tono filoso, agregó: "Nos frizó, te frizamos a vos, mi amor. ¿Quién sos? Estuviste un día en mi casa ni te conocí, mi amor. Ahora que está con Lali, calmate, bebé, que todo sube, todo baja. No me gusta que se case, no quiero. Te quiero igual, Lali querida".

Embed

Qué picante mensaje recibió Lali Espósito tras anunciar su casamiento

El anuncio del casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat sacudió las redes sociales y el ambiente artístico. La noticia, que se conoció este miércoles, desató una ola de reacciones inmediatas: felicitaciones, memes y también comentarios cargados de ironía. Uno de esos mensajes se viralizó en cuestión de minutos… y terminó recibiendo una respuesta directa de la propia cantante.

La sorpresa fue aún mayor porque, hace apenas unos meses, Lali había declarado públicamente que no pensaba en casarse. En una entrevista televisiva de septiembre de 2025, la artista había sido tajante al decir que el matrimonio no estaba en sus planes. Sin embargo, en este tiempo algo se transformó: la solidez de la relación, el apoyo mutuo en sus proyectos y una exposición cada vez más natural de la pareja parecen haber sido factores decisivos para este giro inesperado.

La confirmación se dio desde Brasil, donde ambos disfrutan de unas vacaciones. A través de un posteo en Instagram, Lali y Pedro compartieron varias imágenes acompañadas por una frase breve y contundente: “Nos casamos”, junto al emoji de un anillo. En las fotos se la ve sonriente, mostrando un delicado anillo de oro con dos piedras, además de escenas relajadas en la playa, brindis y momentos íntimos que transmiten complicidad y alegría.

La publicación se llenó de likes y comentarios en cuestión de minutos. Colegas, amigos y seguidores se sumaron al festejo con mensajes cargados de humor y afecto. Entre ellos, Luck Ra se ofreció a cantar en la boda “con un fernet”, Cazzu anunció que se sumaba al festejo y Candela Vetrano pidió, entre risas, poder cantar mientras caminan al altar.

El episodio más comentado ocurrió en X (ex Twitter), cuando un usuario escribió: “La persona que JAMÁS pensé que se iba a casar. No entiendo nada”. Lejos de ignorar la observación, Lali contestó con una sola palabra, cargada de ironía y complicidad: “Igual”.

Ese cruce dejó en evidencia que la propia artista reconoce el cambio de postura y lo asume con humor. Muchos recordaron que, meses atrás, durante un show en Vélez, Lali había aparecido vestida de novia en pleno escenario y lanzó un ramo al público, una puesta en escena que hoy varios interpretan como una divertida premonición.

De esta manera, entre sorpresas, bromas amistosas y celebraciones virtuales, el compromiso de Lali y Pedro se convirtió en uno de los temas más comentados del inicio del año, abriendo un nuevo capítulo en la vida personal de una de las figuras más queridas del espectáculo argentino.