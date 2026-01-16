La emoción de Antonio Laje por el admirable gesto de un cartonero: "Lecciones"

Antonio Laje contó que regresó a su vivienda y después de agarrar algo para dárselo y que pudo dialogar con él: "Fui con mi hija, me bajé y le agradecimos el respeto porque es difícil encontrarte una persona respetuosa y la gente humilde muchas veces te da lecciones de respeto, esto es fantástico", dijo con emoción.

Y continuó: "Me pareció emocionante porque un tipo llevando un carro con papeles, en la lluvia, y cuando yo vuelvo para llevarle algo y le cuento que recién había pasado con mi hija y que nos sonrió levantando los pulgares como diciendo 'qué auto', él me dice: 'yo soy muy respetuoso'".

"Un tipo pobre, un ejemplo, gente buena que nos enseña mucha educación y muchos valores que muchas veces los grandes estudiosos y ni hablar de su patrminonio son unos reverendos imbéciles", cerró el comunicador maravillado por la reacción y enseñanza de vida de esa persona humilde.

La despedida entre lágrimas de Lara López Calvo del noticiero de Antonio Laje

Lara López Calvo se despidió del noticiero de la primera mañana de A24 que conduce Antonio Laje con un discurso cargado de emoción tras tantos años trabajando allí.

La periodista y economista anunció su salida del programa diario y expresó públicamente su agradecimiento por la experiencia y el aprendizaje que se lleva de esa etapa profesional.

Fue el propio Antonio Laje quien explicó al aire el cambio que se avecina y aclaró que no se trata de una desvinculación total del canal.

“Lara termina hoy de lunes a viernes. El año que viene va a estar haciendo informes especiales con nosotros una vez por semana o más”, señaló el conductor, antes de remarcar el recorrido de su compañera dentro del noticiero.

“Impresionante el crecimiento que tuvo Lara como profesional”, destacó el conductor. Lara López Calvo tomó la palabra y recordó sus inicios en el programa entre lágrimas.

“Yo llegué acá con 22 años, me estaba por recibir de economista y me diste un gran lugar”, expresó movilizada y se dirigió directamente a Laje: “Para mí sos un gran maestro. No quiero quedar en los clichés, pero sos un distinto. Sos una persona muy especial para mí, no queda gente como vos”.

“A mí me gustó mucho tu exigencia en el buen sentido. Para mí era un desafío hermoso”, afirmó la economista, y recordó algunas de las iniciativas que pudieron desarrollar al aire.

“Vine con varias locuras y siempre las escuchaste. Hablamos del campo, de educación financiera, explicamos el dólar MEP cuando nadie lo hacía y hasta programamos un bot para medir la inflación. El crecimiento que vos tuviste es gigante. A mí me encanta ver crecer a todos ustedes”, repasó con orgullo.

“Vos no tenés que ni hacer tele ya. Das charlas, trabajas en una consultora económica y seguís creciendo como economista”, le dijo el periodista sobre el gran presente laboral de López Calvo.

“Estoy dando un pequeño giro profesional, sin descuidar mi formación como economista. Estoy muy feliz de que voy a seguir viniendo, una vez por semana, y los voy a seguir viendo el año que viene”, concluyó emocionada.