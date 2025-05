El audio con la firme decisión de María Fernanda Callejón tras su ataque de furia con la prensa y discusión con Yanina Latorre

Pero eso no fue todo. Porque al día siguiente, cuando fue abordada por el notero de Puro Show (El Trece) durante un evento al que asistió con su hija de 9 años, Fernanda pidió no ser entrevistada frente a Giovanna y ante la insistencia del cronista terminó furiosa a los gritos, con insultos incluidos.

Así las cosas, PrimiciasYa se comunicó con María Fernanda Callejón quien aseguró que a partir de ahora no hará ningún tipo de declaraciones sobre su vida privada.

"Hola querida Gaby cómo estás? estoy arriba de la cinta, estoy haciendo gimnasia. Te contesto porque no me gusta ser maleducada, sé que están trabajando [pero] no tengo nada para decir", fue la inmediata respuesta de la actriz y exvedette ante la consulta de este portal sobre cómo estaba tras los fuertes cruces.

Al tiempo que agregó: "Aparte con el tiempo, desde que me separé hasta acá, me estoy dando cuenta que siendo una persona de los medios, que trabajo en los medios, además de ser actriz y trabajar mucho, parece que cada vez que decís algo entienden todo al revés, entonces yo prefiero callar".

"Ahora me voy a guardar a silencio y no tengo más nada para decir de nada, ni de mi vida privada, ni de la causa con mi ex, ni de todas las cosas de mi familia, ni de mí. No tengo que darle explicaciones más a nadie", concluyó tajante y aún sensibilizada.

El martes por la noche María Fernanda Callejón jamás imaginó que lo que iba a ser una agradable velada de cine junto a su hija Giovanna de 9 años en la avant premiere de Lilo & Stich, terminaría en escándalo cuando la actriz tuvo un ataque de furia al ser consultada por Fernando Gamboa, Ricky Diotto y escándalo de la camioneta impaga.

“Estoy con mi hija y no quiero hablar de nada. Un poco de respeto, por favor”, dijo de entrada la exvedette frente a las cámaras de Puro Show (El Trece). Fue allí que el notero le hizo saber que “se habló mucho en estos días por el tema de la camioneta”, por lo que habría sido intimada a saldar la deuda pendiente para terminar de pagarla. “Que digan lo que quieran”, reaccionó entonces la morocha.

Y mientras Callejón intentó evadir la entrevista, lo cierto es que el cronista la siguió hasta el ascensor del lugar e insistió con las consultas. "Pido por favor que respeten que está mi hija. Yo sé todo lo que se dice, pero mi hija no puede escuchar", argumentó ya molesta.

Así las cosas, entonces el periodista intentó consultarle por las versiones de separación de Fernando Gamboa, pero Callejón se fastidió más aún. “No quiero que me consultes nada. No quiero hablar de nada”, disparó cortante y remarcó: “No tengo ganas de hablar. ¿Les molesta? Los escándalos los inventan ustedes”.

Ante ese tenso ida y vuelta, el notero de Puro Show hizo mención de "las separaciones escandalosas" de la farándula incluyéndola a ella, lo que la hizo estallar furiosa: "Sos un irrespetuoso de mier... porque está mi hija. ¿Te podés ir, por favor? ¿O querés que llame a la seguridad?. Acá hay una niña menor, ¡tarado! ¡Te vas ya! Te dije que no te quería contestar porque estaba mi hija. ¿Cuál es la parte que no entendiste?. ¡Ahora sí pueden poner ‘La furia de María Fernanda Callejón’, imbéciles! Vayan a laburar, manga de sor...".