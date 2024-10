El blooper de Pampita al intentar escapar de la pregunta sobre la internación de Moritán

Pampita se mostró esquiva con las preguntas del cronista de Intrusos. La diosa de las pasarelas remarcó que no tienen intenciones de hacer declaraciones sobre el fin de su relación con el empresario.

Mientras aclaraba que no iba a hablar sobre Moritán, la modelo protagonizó un blooper. Carolina estaba buscando un remis, que la producción suele poner a su disposición, para irse a su casa.

Algo desorientada, Pampita se subió a un vehículo que no estaba esperando por ella. De todos modos, el notero la ayudó a encontrar el auto que sí tenía que tomar.

Se conoció cómo fue el encuentro secreto de Pampita con Moritán en el cumpleaños de Benicio Vicuña

A poco de haberse confirmado su separación, Pampita y Roberto García Moritán volvieron a verse cara a cara. El encuentro se dio en el cumpleaños de Benicio, el hijo de la modelo y el galán chileno Benjamín Vicuña.

En Socios del espectáculo, la periodista Paula Varela dio detalles de la presencia del empresario en el aniversario del pequeño. "Sí, estuvo Roberto", contó la panelista en el ciclo de El Trece.

"Pasó un ratito a saludar al nene de Pampita. Obviamente que estaba (Benjamín) Vicuña, porque es el papá de la criatura, así que sí, en un momento estuvieron juntos", sostuvo.

Paula Varela indicó que la modelo no quería que se sepa que Roberto estuvo en el cumpleaños. “Hay una foto de ella con Vicuña, todos en familia. No hay fotos posadas con Roberto García Moritán. No era la idea que se filtre que estuvo", acotó.

Al finalizar, la panelista señaló que fue un encuentro cálido y reinó la paz. "Yo pregunté si hubo algún momento de tensión o algo, me dijeron que no, porque obviamente era un cumpleaños infantil y había tantos chicos dando vueltas. Estaban todos los hermanitos. Estaba Anita, por supuesto, que es la hija de Roberto y Carolina. También fueron Amancio y Magnolia. Sí, pasaron todos, porque son hermanitos los chicos. Y (Roberto) pasó a saludar...”, cerró.