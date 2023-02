El descargo de Melody Luz contra Estefi Berardi: "Es una ridícula"

La novia de Alex Caniggia reveló que Estefi la contactó porque se había enterado de su maternidad. "Nadie sabía nada. Solo Alex y Charlotte, pero esta ridícula me escribe para preguntarme por el embarazo", siguió.

Embed

Melody indicó que la situación la dejó un tanto alterada porque no entendía cómo le había llegado esa información a la angelita: "No me pareció respetuosa. Me escribió para amenazarme, que lo iba a contar si yo no le contestaba. Me dijo: 'si no me contestás, me das a entender que te da igual'. ¿Mi propio embarazo me va a dar igual? ¡Tonta!".

Al finalizar, la ex integrante de El hotel de los famosos remarcó que lo que más le dolió fue no poder dar ella la noticia. "Nadie tenía el derecho de contarlo más que yo. Por más que yo quien sea, y mi parece sea quien sea, tenemos derecho a la intimidad y contar las cosas cuando a nosotros se los cante", cerró.

Melody Luz y Alex Caniggia.jpg

"Me quiero tatuar tu cara de placer", los detalles de los encuentros sexuales de Fede Bal y Estefi Berardi

Este jueves en Intrusos (América TV) dieron a conocer chats entre Fede Bal y Estefi Berardi, que confirman que el actor engañó a su pareja, Sofía Aldrey, con la panelista de LAM.

Marcela Tauro reveló que el protagonista de Kinky Boots habría tenido un encuentro sexual con la angelita al costado de una ruta. "El domingo, estaban en viaje, pararon en la ruta y hubo un 'evento' en el auto", detalló.

La periodista compartió también una captura de los mensajes que intercambiaron Fede y Estefi. "En un momento, te agarré del pelito. Y tu cara de placer Estefi... Me la quiero tatuar en el pecho", le dice el actor a la panelista en esas conversaciones.

Embed

"Jaja viste. ¿Al final viajás?", le responde Estefi. "Mañana, al final. Estoy me quedé, estoy cansando. Y tengo que encarar todo este desarme y las cosas de mi ex... te la regalo", le contesta Fede. "Uh, que quilombo, suerte con eso", le comenta ella.

En sintonía con lo dicho por Tauro, Maite Peñoñori contó pormenores de otro encuentro hot entre el protagonista de Kinky Boots y la angelita. "Habrían tenido sexo en la casa de Carmen Barbieri. En otro cuarto. Empezaron a chatear y él le dice: 'subí'", relató la panelista.