Marcela Tauro y Luis Ventura revelaron detalles inéditos y fuertes del romance de Jorge Rial y La Niña Loly

Luis Ventura salió al aire en el programa Infama (América Tv) y en charla con Marcela Tauro recordaron su pelea con Jorge Rial y la época del romance del conductor con Loly Antoniale, que duró dos años y llegó a su final en 2015.
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Luis Ventura habló en el programa Infama con Marcela Tauro y recordaron la época del romance del conductor Jorge Rial y La Niña Loly.
Luis Ventura salió al aire en el programa Infama (América Tv) y en charla con Marcela Tauro recordaron su pelea con Jorge Rial y la época del romance del conductor con Loly Antoniale, que duró dos años y llegó a su final en 2015.
En la conversación en la entrevista, la conductora y el periodista recordaron aquel romance de Rial con Antoniale y dieron detalles del momento personal que atravesaba Jorge.
"¿Qué sentís hoy por él?", le consultó Tauro a su ex compañero en Intrusos. A lo que Luis Ventura comentó con total sinceridad: "¿De quién hablamos de aquel que era mi amigo y que yo me enamoré de mi amistad con él? Todo lo que hice con él yo lo recuerdo con mucho cariño, fue noble, leal y de amigo. Este no es el que yo conocí y vos tampoco".
Eso dio pie a que Marcela Tauro explicara: "Ahora no tengo relación, muy poca (con Rial). Lo cruzamos con Karina (Iavícoli) hace menos de un año por la calle y nos saludó correctamente bien".
Y amplió sobre Jorge Rial: “A mí lo que me pasó que cuando él estuvo de novio con La Niña Loly yo sentí que ella lo humanizó más. Llegó a un estrato social que él festejaba los cumpleaños... Después él siguió con eso y después debo decir que la última mujer Romina Pereiro también. Ahora no tengo trato con él así que no sé cómo es su vida, sí sé que está en pareja, lo que uno sabe de afuera".
"Nunca pude hablar con él de lo que siente por vos. Creo que él es de rescatar esos sentimientos del pasado, vos lo sabes Luis...", le dijo a Ventura.
Y el periodista comentó al respecto: “Mirá, yo creía que lo sabía. Después de la última vez que me robó una foto junto a él en una biblioteca que nos cruzamos y a los tres minutos la subió para promocionar un programa que estaba lanzando al día siguiente".
"Yo nunca lloré por él, pero sí lo hice por su mamá, Victoria, que era una gallega maravillosa, que el día de la madre la tenía que sacar yo con Tito Hurovich porque no la iba a visitar ni el hijo ni la nieta, la verdad es esa. Yo no tengo ganas de nada. Que le vaya bien, le deseo lo mejor”, concluyó categórico sobre la distancia con Jorge Rial.
Beto Casella en el arranque de BTV por América Tv protagonizó un mano a mano con Luis Ventura en Secretos Verdaderos donde no faltaron definiciones picantes.
La charla, que comenzó repasando la actualidad profesional de ambos, pronto derivó en un nombre inevitable del medio: Jorge Rial.
Ventura también hizo foco en la interna que marcó su relación personal y laboral con Jorge Rial, especialmente en la etapa que compartieron en el canal Crónica.
"Yo no fui después que Rial, yo fui antes que él. Cuando él llega a Crónica, yo ya era un pibito con jefatura, manejando gente mucho más grande que yo. Entré a un diario a los ocho años con mi viejo", recordó.
Y afirmó: "Nunca me metí en sus negocios; yo sabía cuáles eran, pero no me quedé ni con un centavo de él. Cuando me apuñala, sentí que me elimina por mi crecimiento".
El periodista fue aún más allá al describir situaciones que, según su versión, marcaron el quiebre definitivo de la relación entre ambos hace años.
"El negocio de él siempre era ver de dónde mordía para mejorar y agregó a una persona cerca suyo que iba a pasar la gorra y extorsionaba a nombre mío. Yo no lo sabía; me entero después", sentenció Luis Ventura.