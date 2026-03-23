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¡Se pudrió todo! La polémica frase que podría dejar a Sol Abraham afuera de Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada atraviesa horas decisivas: las peleas entre Sol y Manu desataron un clima explosivo y hasta se habló de un posible abandono del juego.

23 mar 2026, 11:04
sol abraham gh
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La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa uno de sus momentos más críticos. Las tensiones acumuladas entre los participantes derivaron en un choque que dejó expuesta la fragilidad de los vínculos dentro de la casa. Lo que parecía una discusión menor terminó transformándose en un episodio que puso en duda la continuidad de una de las jugadoras más fuertes.

El domingo, antes del almuerzo, Manuel Íbero estaba en la cocina cuando lanzó críticas hacia quienes “no hacían nada”. Sol Abraham, desde el sillón, recogió el guante con una indirecta que encendió la mecha. Lo que siguió fue un intercambio feroz, con acusaciones personales y frases que dejaron huella. Entre ellas, Manu la trató de “soberbia” y deslizó: “Te casaste con un flaco con guita y te creés mil”.

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La respuesta de Sol fue igual de filosa: lo mandó a “inyectarse anabólicos”, un comentario que no pasó desapercibido. Minutos más tarde, la tensión se trasladó a una charla privada con Emanuel Di Gioa y Eduardo Carrera, donde Sol confesó que pensaba abandonar el juego. “Me siento incómoda ya acá. Abrieron una puerta que no quiero”, a seguró.

Sus compañeros intentaron convencerla de que resistiera, pero la incomodidad era evidente. Eduardo, más preocupado por la imagen del grupo frente al resto de la casa, dejó entrever que lo que más le inquietaba era no mostrar debilidad en un momento clave de la competencia. La posible salida de Sol se convirtió en un tema estratégico tanto como personal.

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Cómo fue la brutal pelea entre Sol y Manu en Gran Hermano que terminó con corte de transmisión

Un clima de máxima tensión se vivió este domingo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), cuando Solange Abraham y Manuel Ibero protagonizaron un enfrentamiento que rápidamente se convirtió en el foco de atención. La disputa, registrada en la transmisión en directo, generó un aluvión de comentarios en redes sociales, donde los seguidores desmenuzaron cada gesto y palabra del cruce.

El episodio ocurrió en un momento sensible para el reality: tras el escándalo por complot, todos los concursantes quedaron en placa, lo que modificó por completo la dinámica habitual. En ese escenario, las diferencias estratégicas y personales entre ambos jugadores terminaron saliendo a la luz.

Lejos de calmarse, la discusión fue ganando temperatura. “¿Y cuál es el problema?”, disparó Manuel, intentando sostener su argumento. Sol, firme en su postura, respondió sin titubear: “Te vas”. Y con ironía agregó: “¿Ah no? Vamos a ver... Acá venimos a jugar, no a hacer complot. Eso es jugar sucio”.

La participante incluso recordó una jugada reciente: “La fulminaste a Cinzia y ella salió de placa, ella no. Qué bien la verdad, jugada maestra”. Desde la cocina, Manuel intentó defenderse: “Yo nunca vi un fulminado que se haya ido cuando lo fulminan”. Pero Sol volvió a remarcarle sus fallas: “Y yo nunca vi a alguien que hizo complot tan mal. Tenías para ganar y hacer una mega jugada”.

En medio del intercambio, Manuel apuntó contra la personalidad de su compañera, acusándola de soberbia y egocéntrica, incluso con alusiones privadas. Sol, fiel a su estilo punzante, retrucó con una chicana sobre su físico, sugiriéndole que fuera al confesionario “para que lo sigan inyectando”, en referencia a sus pectorales.

La tensión siguió escalando. “Avisale a toda la casa que dicen que vos hiciste complot... ¿Vos no sos el líder? Ser líder es para jugar bien”, lo expuso Sol. Manuel, molesto, lanzó una advertencia: si volvía a obtener el liderazgo, la fulminaría sin dudar. Ella, desafiante, retrucó: “Vamos a un mano a mano. Ah no, cierto que te vas. Hacé las valijitas Manu, que te queda poco... Estás nervioso”.

El punto más álgido llegó cuando ambos perdieron la paciencia. “Qué engreída que sos, no puedo creer lo soberbia que sos”, lanzó él. Sol, sin perder firmeza, contraatacó: “El último que me dijo eso está mirando desde afuera”, en clara referencia a Nick, el último eliminado. Y remató con una frase que encendió aún más la disputa: “Cociná Manu, que para eso servís”.

Visiblemente alterado, Manuel subió el tono y reclamó respeto: “No me faltes el respeto eh. Yo no te lo falté a vos”. Pero el momento más polémico se dio cuando Sol lo acusó de consumir anabólicos dentro de la casa. En ese instante, la transmisión se cortó de manera abrupta, lo que disparó la expectativa entre los fanáticos del programa.

Todo indica que el material completo del enfrentamiento será mostrado en la gala de este domingo, programada para las 22:30 bajo la conducción de Santiago del Moro. En esa instancia, además, ocho jugadores saldrán de placa en una definición clave.

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