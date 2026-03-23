Operaron a la hija de la China Ansa: cómo está la salud de India

China Ansa

Junto a una tierna postal desde el hospital, también contó cómo eligieron atravesar ese momento: “Elegimos hacerlo en paz, con amor, jugando, disfrazándonos y con toda la magia que implica ser los mapapis de India. Gracias por estar del otro lado, valoramos mucho toda su energía hermosa”.

Horas después, llevó tranquilidad al confirmar que todo salió bien. Con una imagen de la pequeña descansando, escribió: “Listas, salió todo perfecto. Nos vamos de alta”.

Y cerró con un mensaje que reflejó el alivio de la familia: “India dormida pero sin roncar. Gracias por tanto amor”, dando a entender que la intervención cumplió su objetivo y mejoró su calidad de sueño.