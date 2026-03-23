Operaron a la hija de la China Ansa: cómo está la salud de India
A través de sus redes sociales, la periodista de Telefe relató paso a paso cómo fue la intervención que se le practicó a su hija India.
23 mar 2026, 11:27
Operaron a la hija de la China Ansa: cómo está la salud de India
La China Ansa compartió con sus seguidores un momento muy importante de su vida personal: la cirugía programada de su hija India, de apenas dos años. A través de sus redes sociales, la periodista relató paso a paso cómo fue la intervención de amígdalas y adenoides, y llevó calma tras el procedimiento.
La operación se realizó en la mañana del lunes 23 y tanto ella como su pareja, Diego Mendoza, acompañaron a la pequeña en todo momento. Fiel a su estilo cercano, la conductora de Telefe contó cómo vivieron las horas previas:
“Hoy es el día. 6:30 am operamos a India de amígdalas y adenoides. Ella entendió todo. Hicimos la polisomnografía y avanzamos con la cirugía”, explicó.
Además, destacó el trabajo previo que hicieron como familia para preparar a la nena: “India sabe todo lo que va a pasar. Estuvimos preparándonos un mes. Confiados y entusiasmados con esta decisión, hicimos la profilaxis, una preparación tanto física como psicoafectiva que nos preparó emocional y cognitivamente a toda la familia”.
Junto a una tierna postal desde el hospital, también contó cómo eligieron atravesar ese momento: “Elegimos hacerlo en paz, con amor, jugando, disfrazándonos y con toda la magia que implica ser los mapapis de India. Gracias por estar del otro lado, valoramos mucho toda su energía hermosa”.
Horas después, llevó tranquilidad al confirmar que todo salió bien. Con una imagen de la pequeña descansando, escribió: “Listas, salió todo perfecto. Nos vamos de alta”.
Y cerró con un mensaje que reflejó el alivio de la familia: “India dormida pero sin roncar. Gracias por tanto amor”, dando a entender que la intervención cumplió su objetivo y mejoró su calidad de sueño.