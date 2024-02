El desesperado mensaje de Nahuel Mutti que preocupó a todos: "Soledad, angustia y dolor"

Y continuó: “Esperar y desesperar, mirar para abajo con intenciones negras. Estuve también en el piso sin esperar nada y todo. Conozco el mal gusto de la traición, desamor y desengaño, el miedo y el pánico”.

nahuel mutti 1.jpg

“Tuve lo que quise y perdí lo que quería. Amores que parecían eternos murieron y amistades de toda la vida desaparecieron de a poco como si nada hubiera sido cierto. La locura aledaña y el insomnio permanente”, siguió analizando el ex Verano del 98.

Y remarcó: “No creer en nada, sentirse como un muerto. Mi ración de sufrimiento está completa, mi corazón ya roto e insuficiente. Nunca niegues dar, nunca niegues abrazar".

"Llama y contesta. Empatizar. Ama a pesar de todo. Estos disparos que no matan son los que me salvan. Cada foto, cada imagen que registro me mantiene vivo”, reflexionó Nahuel Mutti.

Y cerró: “Retengo instantes, historias porque me dan motivo. Agradezco lo que me dieron y lo que me quitaron. Hay luz en algún lugar y la encontraré”.

nahuel mutti.jpg

Nahuel Mutti habló de su separación de Catarina Spinetta

Ángel de Brito confirmó a mediados de 2022 en LAM la separación de Catarina Spinetta y Nahuel Mutti, tras más de veinte años juntos y tres hijos en común.

"Se separaron Catarina Spinetta y Nahuel Mutti. Tienen tres hijos y más de 20 años de matrimonio", precisó el periodista de espectáculos en el ciclo de América TV.

Ángel aclaró que el distanciamiento fue en buenos términos: "Por ahora está todo bien. No hay ningún problema. Es un desgaste de la relación", concluyó.

Lo cierto es que después de unos días de silencio, el actor Nahuel Mutti se expresó al respecto desde su cuenta de Twitter y confirmó el final de la pareja.

“Público conocimiento. Luego de 24 años de convivencia con Catarina Spinetta hemos tomado la decisión de seguir completándonos desde la distancia. Ambos creemos en este espacio para seguir creciendo. Nuestro amor y respeto continúan intactos, solo cambiaron algunas formas”, indicó el ex Verano del 98.

Y en otro mensaje agregó: "Nada nunca es eterno ni aquello que fue ni ahora lo que es, todo es movimiento y como hoy esta aquí, mañana puedo partir o regresar, dinámica y fluida la vida y el amor eterno si es verdadero".