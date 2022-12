El desesperado pedido que hizo un ganador de Gran Hermano a horas de la final del Mundial Qatar 2022

El ex GH pidió que desde la AFA o de los jugadores de las selcciones que jugarán la final, ayuden al futbolista Amir Nasir-Azadni, a quien el régimen iraní condenó a muerte por apoyar las protestas a favor de la mujer.

"Está pasando algo terrible en el mundo del fútbol y nadie dice nada. Me da mucha pena que los humanos seamos así", indicó en el video que compartió.

"Este domingo se juega la final del Mundial entre Argentina y Francia. Y yo digo a estos jugadores que podrían frenarse en la cancha o llevar un distintivo o una remera, o directamente no jugar un partido por este pibe que están por matar, asesinar, colgar como si fuesemos animales... Lo van ahorcar por haber protestado en Irán a favor de las mujeres. La FIFA o la AFA, ¿no pueden comentar nada al respecto?", señaló.

"Es parte del ambiente del fútbol, un poquito más de goles, un poquito más famoso y seguramente ahí sí estarían hablando de él... Me da mucha pena que los humanos seamos así, sólo los unimos para festejar cosas tontas como un Mundial y no para pedir cosas así. Ojalá no sea el único que piense así", indica en otro momento del video.

El régimen iraní condenó a muerte al futbolista Amir Nasir-Azadni por apoyar las protestas a favor de la mujer

Las noticias desde Irán siguen causando conmoción mundial. Se conoció la segunda ejecución de una persona detenida por participar en protestas contra el régimen de los ayatolas. Pero además, se supo que en la lista de posibles ejecutados se encuentra un jugador iraní: se llama Amir Nasir-Azadni y fue detenido por apoyar las marchas en reclamo de mejores condiciones para la mujer.

Las revueltas en Irán llevan ya dos meses. Es por la reivindicación de un cambio en la situación de la mujer, desplazada o relegada por una severa aplicación de la "Sharia", la ley por la que se rigen los musulmanes.

Irán es un estado fundamentalista y advirtió que las protestas debían cesar o afrontar las consecuencias. Las detenciones por millares acabaron en procesos judiciales que incluyen hasta la pena capital.

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) es una asociación que agrupa a 65.000 jugadores profesionales en todo el mundo. Enterados de la condena del futbolista publicaron un mensaje por Twitter para pedir que la sentencia de la ejecución no se cumpla.

"FIFPRO está conmocionado y asqueado por los informes de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo".

jugador irani condenado a ser ejecutado.jpg

Si las autoridades iraníes cumplen con esta pena, el jugador puede convertirse en la tercera persona ejecutada por participar en marchas de apoyo a una mejor situación para las mujeres.

Todo comenzó con el asesinato de Mahsa Amini, en septiembre de este año. Había sido detenida en Teherán por la policía "de la Moral", por no llevar el velo islámico en la forma adecuada.

El caso de Amir Nasr Azadni dio la vuelta al mundo. De 26 años, fue jugador del Rah-Ahan, del Tractor y del Gol-e Rayhan.

Se lo detuvo por participar de las marchas. De inmediato, se lo procesó por el delito llamado "moharebeh" que significa "enemistad con Dios". Para este tipo de delito, sólo cabe la ejecución en la horca.

Azadni puede transformarse en la tercera persona ejecutada desde el inicio de las revueltas populares. La primera fue el joven Mohsen Shekari. Este martes se conoció la noticia de que el luchador Majid Reza Rahnavard fue ahorcado en público en la ciudad santa de Mashad por el mismo delito. En un juicio sumario sin las debidas garantías de defensa.

Se sabe que la familia del jugador Azadni "ha sido amenazada repetidamente por las fuerzas de seguridad de la República Islámica" si informaban que se encontraba detenido.

Ahora no sólo se sabe eso sino que, además, ha sido sentenciado a la pena de muerte.