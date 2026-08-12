El desopilante blooper de Charlotte Caniggia en Gran Hermano que hizo estallar de risa a todos

"Con el resto, tenía muchas dudas pero con vos no. Es más que obvio pero igual podés ver quiénes están", le indicó el conductor, convencido de que Cola, el histórico amigo y cómplice de Charlotte, sería quien volvería a ingresar al reality.

Sin embargo, la reacción de la hija de Claudio Paul Caniggia fue completamente inesperada. Lejos de identificar rápidamente a su amigo, comenzó a observar las distintas alternativas detenidamente y fue recorriendo las imágenes una por una, sin pronunciarse.

La situación empezó a generar expectativa hasta que finalmente Charlotte señaló a uno de los participantes y lanzó, completamente confundida: "¿Ese es Cola? No... Qué bolu... pensé que era Cola pero no".

La respuesta dejó descolocado a Santiago del Moro, quien tardó unos segundos en comprender qué estaba sucediendo. El conductor advirtió que Charlotte simplemente no había reconocido a su propio amigo y, al hacerle notar la equivocación, el estudio y los integrantes de la casa terminaron tentados de la risa.

"¡Ay! es que está muy tapado... ¡obvio que lo elijo a él!", reaccionó ella al darse cuenta de su error y confirmó finalmente que quería compartir la experiencia con Cola.

Pero el reencuentro no terminó allí. Una vez que su elegido atravesó la puerta e ingresó nuevamente a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, ambos protagonizaron otro momento desopilante.

Lejos de ponerse rápidamente a disposición de la dinámica que había preparado la producción, Charlotte y Cola comenzaron a conversar y a ponerse al día en pleno living. Ninguno de los dos parecía entender con claridad qué debían hacer a continuación, por lo que se quedaron charlando y chusmeando mientras el resto esperaba.

Finalmente, ante la confusión de los dos amigos, Gran Hermano tuvo que intervenir para explicarles cómo continuar con la dinámica y así poder avanzar con el programa. Una vez más, Charlotte Caniggia logró convertir una situación sencilla en uno de los momentos más divertidos de la noche.

Cuál fue la inesperada decisión de Yanina Zilli en Gran Hermano que nadie vio venir

Asimismo, cuando llegó el turno de Yanina Zilli, quien tuvo que enfrentarse a una elección que, lejos de resultarle sencilla, la puso frente a un verdadero dilema. La exparticipante debía decidir entre distintos nombres y, al momento de hacerlo, se mostró visiblemente confundida sobre cuál podía ser la mejor alternativa para su juego.

Al advertir la indecisión de Yanina, Santiago del Moro decidió intervenir para intentar ayudarla a ordenar sus ideas. El conductor le dio una particular recomendación para que pudiera tomar la determinación pensando principalmente en la competencia: “Pensá en tu juego, pensá en tu momento, pensá qué te hace falta”.

El consejo del conductor pareció hacer que Zilli analizara todavía más las posibilidades. Mientras observaba a los exparticipantes que estaban disponibles para ser convocados, no pudo evitar expresar lo difícil que le resultaba tomar una decisión. “Qué difícil”, reconoció.

Finalmente, comenzó a poner sobre la mesa sus dos principales opciones y explicó qué nombres tenía en mente. “Y bueno, yo sinceramente estoy entre Zunino y Martín. Creo que son las dos personas que....”, alcanzó a decir antes de que su atención se concentrara especialmente en Zunino.

Al verlo, Yanina dejó en evidencia el cariño que todavía siente por él y reaccionó de manera espontánea: “Ay, mi amor, te amo, Zunino, con toda mi alma”. Sin embargo, pese a ese evidente afecto, la exparticipante sabía que no podía dejar de lado el aspecto estratégico de la elección.

Por eso, también puso en consideración la posibilidad de elegir a Martín, teniendo en cuenta lo que podía aportarle en este momento de la competencia. “Y estoy también pensando en Martín, porque lo materné tanto a Zunino y por ahí en este momento de juego... ay, qué difícil se me está haciendo”, explicó mientras continuaba evaluando ambas alternativas.

Luego de varios instantes de dudas y de analizar qué opción podía resultar más conveniente, Yanina Zilli finalmente tomó una decisión que sorprendió a quienes seguían atentamente la escena: “Voy por Martín”.

La elección no tardó en generar repercusiones entre los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada, especialmente porque muchos interpretaron que, en esta oportunidad, Yanina consiguió poner sus sentimientos en segundo plano para priorizar una cuestión estratégica.

“Mamá Zilli no eligió a Zunino, por fin se curó”, comentó un usuario en redes sociales. Otro seguidor destacó la determinación desde el punto de vista del juego: “Madre Zilli eilge a Tincho para jugar. Siento yo la elección más inteligente, primero porque Zunino no va a ayudarla a jugar y Tincho estuvo muy atento al juego desde afuera y es muy analista del juego”.

En la misma línea, otro usuario valoró especialmente que la exparticipante pudiera separar sus sentimientos de la estrategia y escribió: “Amo que separó cabeza corazón y no eligió a Zunino porque madre dijo: 'Volver a maternar no'”.

De esta manera, Yanina Zilli terminó eligiendo a Martín después de una extensa deliberación. La decisión llamó la atención porque, pese al cariño que manifestó por Zunino, esta vez la estrategia terminó imponiéndose sobre el corazón.