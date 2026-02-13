Se filtró la primera foto de Luciano Castro desde su internación: "Se armó tremendo conflicto"

De Brito, en tanto, republicó la imagen desde sus Instagram Stories donde puede leerse: "Esta foto fue subida ayer por uno de los compañeros". Así como también reveló que "desde el centro le recriminaron la actitud a los internados, porque se armó tremendo conflicto", dejando en claro que la acción de la persona que hizo pública la imagen habría recibido un llamado de atención.

Asimismo, en la imagen se lo puede ver sonriente a Luciano, escoltado por dos compañeros de internación, junto a una barra con pesas y pesadas mancuernas en el piso, dando cuenta que para él el entrenamiento físico es algo que no negocia ni deja de lado bajo ningún aspecto, esté en el lugar del planeta que esté.

La primera foto de Luciano Castro internado

Cuál es el antecedente más triste de Luciano Castro antes de su autointernación

La decisión de Luciano Castro de internarse en un centro de salud, tras la explosiva ruptura con Griselda Siciliani, sacudió fuerte al mundo del espectáculo. La información salió a la luz en LAM y rápidamente generó inquietud y comentarios en distintos ciclos televisivos.

En Polémica en el Bar (América TV), quien tomó la palabra fue Mariano Iúdica, que sorprendió al recordar una escena del pasado que, según contó, refleja los momentos oscuros que el actor supo atravesar. Lejos de quedarse en el análisis superficial, el conductor se mostró movilizado por la noticia y habló desde la experiencia personal.

“Yo lo quiero tanto y me angustia el tema porque le conozco tanto la cabeza. Conozco sus latigazos en sus errores y como él dijo su autodestrucción en estos temas. Él tiene una cosita, lo conozco hace muchos años”, expresó Iúdica, visiblemente afectado por la situación.

Acto seguido, compartió una anécdota que lo marcó profundamente. Según relató, hubo una noche en la que lo encontraron celebrando su cumpleaños en soledad, en un período en el que no estaba en pareja estable. “Una vez lo encontramos en una noche festejando su cumpleaños solo. Fue después de haber estado con Elizabeth Vernaci y antes de Sabrina Rojas. Estaba muy triste”, recordó, dejando en evidencia el costado más vulnerable del actor.

El conductor remarcó que aquel episodio no fue un hecho aislado, sino parte de una etapa compleja. “Pasamos varias situaciones de esas porque viajamos también con Luciano”, agregó, dando a entender que fue testigo de más de un momento difícil.

En relación con el presente sentimental de Castro, Iúdica deslizó su interpretación: “Creo que sé por lo que está pasando porque realmente pensó que con Griselda iba a ser algo muy grande”.

Sin embargo, Silvina Escudero puso en duda esa mirada y fue directa al señalar el comportamiento del actor en sus vínculos amorosos: “Si la mujer que está a tu lado va ser para toda la vida no la engañás”.

Frente a esa postura, Iúdica no esquivó la polémica y respondió con crudeza: “No sé si para toda la vida, era la contención. Él tiene un problema con eso que es lo que lo llevó a hacer ciento millones de caga... con otras parejas también”.