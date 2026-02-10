Yanina Latorre reveló por qué Ian Lucas terminó mal con Evangelina Anderson: "Ella se estaba garch... a..."

Y agregó: "Él es muy amigo de mis dos hijos. Claro, ella se está garch... a un pibe que es amigo de chicos de 20 años. Está más cerca de la hija por ahí de 15, 16, que es fan. Un día en el balcón del reality me dice: 'No, porque el viernes tenía una mesa en Caramelo (un boliche que está de moda en Costanera) y Lolita estaba en mi mesa'. Y ella le dice: 'No me dijiste que fuiste a Caramelo'. Yo le dije: 'Ay, qué reproche'. 'Ay, no, porque somos amigos', me tiró ella".

Por último, Yanina dio su propia interpretación de la ruptura: "Él la dejó porque dice que no le gusta que lo traten de 'shippeo'. Para mí él se enamoró, esos chicos de esa edad se enamoran".

Embed

Cuál fue la invitación romántica que le hizo Evangelina Anderson a Ian Lucas

Aunque ya no suelen compartir encuentros fuera del set ni organizar salidas juntos, Evangelina Anderson e Ian Lucas lograron sostener una relación amable. La convivencia en MasterChef Celebrity (Telefe) y las extensas jornadas de grabación terminaron fortaleciendo un lazo marcado por el respeto y la camaradería, algo que se nota cada vez que coinciden frente a las cámaras.

En ese contexto, durante la edición especial del sábado -destinada a repasar los momentos más comentados de la semana- se generó una charla relajada que dio mucho de qué hablar. Ian compartió mesa con el Turco Husaín, La Reini Gonet y el Chino Leunis. Fue allí cuando el youtuber sorprendió al revelar que Evangelina lo había invitado a presenciar el show de Ricardo Montaner.

En medio de la conversación, Ian dejó escapar la frase que encendió las risas en el estudio: "A mi me invitó Eva a ver el show de Montaner. Voy a ir", comentó el joven, casi al pasar, pero con una sonrisa que no pasó inadvertida.

A partir de ese momento, con la influencer como protagonista, comenzó un interrogatorio cargado de humor: "¿En serio? Noche romántica", dispararon entre carcajadas. "¿Van a ir juntos? ¿Los dos solos? Porque a nosotros no nos llegó la invitación", insistieron sin dejarlo escapar.

Leunis, lejos de frenar, subió la apuesta: "No te está invitando a ver La Renga, te está invitando a ver Montaner, es romántico". Ian, un poco acorralado por las bromas, intentó restarle importancia y se excusó: "Es porque estaban los hijos acá, por eso". Sin embargo, las chicanas siguieron y el Turco imaginó una "kiss cam", rematando entre risas: "Mirá si aparecen en la pantalla".