Tras el polémico “pico” con su mamá María Valenzuela, Malena hizo un descargo explosivo

El tajante descargo de Malena, la hija de María Valenzuela

Lo cierto es que luego de la catarata de críticas que desató este gesto entre madre e hija, Malena decidió publicar un fuerte descargo en su cuenta de Instagram que compartió con la de su madre, María Valenzuela.

"Primero, les pregunto, ¿qué es un pico? Lo dice Inteligencia Artificial… 'es un beso en el que los labios de dos personas entran en contacto pero no llegan a interactuar las lenguas'. Qué cabezas podridas tienen algunas personas, para criticar un pico con mi mamá. No fue ni un chupón, ni un lengüetazo. Fue un acto de amor, entre una gran madre y su hija. Después de pasarla tan mal las dos, ¿realmente se quedan con el pico? En vez del mensaje cariñoso que dejamos…", fueron las primeras líneas del reciente posteo.

Pero el descargo no quedó allí, porque Malena dejó en claro qué es lo importante para ella. "Festejo la vida, valoro a las personas que quiero y que respeto. Y le agradezco al universo, por ponerme en mi camino con personas positivas, tan amorosas y tan humanas, que sin 'conocerme', siempre me hacen sentir especial… Aclaro, por ahí está de más, pero me di cuenta que ahora me siguen casi 40 mil seguidores y casi 38 mil 'me gusta' en mi posteo… ¡UNA LOCURA! ¿NO? Así que, por favor, dejen de hablar en el siglo 19", expresó a corazón abierto.

Y hacia el final, dejó una profunda reflexión destacando la fortaleza de su madre en aquel momento. "Por último, quiero dejarles una frase que dijo una persona muy importante para mi mamá... y que estuvo con ella, en su peor momento: '“Ella es una excelente capitana de tormentas'”.

Qué le pasó a Malena Mendizábal a sus 19 años

La vida de Malena Mendizábal cambió para siempre cuando tenía apenas 19 años. La hija de María Valenzuela sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico que la enfrentó a una situación límite y a un proceso de recuperación tan duro como transformador.

Todo ocurrió el 10 de febrero de 2003, cerca de las tres de la madrugada. Malena estaba en el living de su casa, mirando una película de Woody Allen junto a su novio, cuando de repente sintió un dolor intensísimo en la cabeza. Se tomó un oído y perdió el conocimiento. La urgencia fue total: su mamá y el joven la trasladaron de inmediato al hospital.

Allí, los médicos detectaron que una malformación congénita había desencadenado el ACV. La operación fue inmediata: debían cerrar la arteria afectada y descomprimir el cerebro inflamado. La intervención fue clave para salvarle la vida.

Después vinieron días decisivos. Malena permaneció 14 días en coma farmacológico en terapia intensiva y atravesó luego dos meses de rehabilitación. Las secuelas fueron significativas: le falta parte del cráneo debido a la craneotomía, sufre convulsiones —por lo que toma medicación diaria—, presenta dificultades cognitivas y una disminución en el campo visual. Además, cuenta con certificado de discapacidad y debió abandonar el CBC de Ciencias Políticas en la UBA.

Hoy, a los 42 años, transformó el dolor en motor. Impulsa la concientización sobre la prevención del ACV a través de su programa Male te cuida y cada 10 de febrero celebra su “renacimiento”. Junto a su madre, insiste en la importancia de actuar rápido ante los síntomas y recientemente recordaron los 23 años de aquel episodio que marcó un antes y un después en su historia.