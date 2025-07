El feroz reclamo de Wanda Nara a Mauro Icardi tras la llegada de la China Suárez: "De manera urgente..."

"Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple. Pasaron ya 10 meses por que usas el dinero en retrasar el pago de las que llevas en tus botines. Ridículo", concluyó muy enojada la mediática con su ex pareja.

Tanto Wanda Nara como Mauro Icardi enfrentan hace tiempo una dura batalla judicial tras separarse que se agudizó luego del escándalo en el Chateau Libertador cuando el futbolista fue a buscar a sus hijas tras el periodo que le autorizó la Justicia a estar con las niñas.

Ese episodio fue el pasado 27 de junio y el deportista estuvo más de diez horas en el lugar hasta poder retirarse por la noche con sus hijas en el auto tal como lo autorizaba la medida judicial entre medio de un sinfin de versiones sobre lo sucedido en el interior del edificio en el cual debió intervenir personal judicial y policial.

Hace poco desde sus historias de Instagram, Wanda reconoció que tiene contacto con Icardi y explicó el motivo: "Le informo, mando fotos y videos de las chicas. Me comprometí a que libremente pueda hacer llamadas todos los días y a la hora que él prefiera. Y a llevarlas a Italia o donde acordemos, cuando mi trabajo me lo permita para que puedan estar con él", afirmó.

wanda nara queja a mauro icardi por la obra social

El confilicto de Wanda Nara y Mauro Icardi por la obra social de sus hijas

En el programa LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito sorprendió al revelar que Wanda Nara se había quedado sin cobertura médica y que, ante esta situación, inició acciones legales contra Mauro Icardi.

"Wanda Nara se quedó sin obra social. Desde Estambul le cortaron Osde, porque la pagaba él. Tres meses", comenzó contando el conductor sobre el nuevo problema que enfrenta a la mediática y el futbolista. A lo que Yanina Latorre sumó: "La tenía en el débito de la tarjeta y la sacó a las chicas hace tres meses, un horror".

El problema salió a la luz cuando Wanda Nara intentó utilizar el servicio médico para sus hijas y ahí se dio cuenta que no estaba al día la cobertura médica.

"Todo surgió cuando Wanda llamó al servicio porque las niñas habían vuelto intoxicadas, algo les cayó mal en la mansión de los sueños, nada preocupante, y ahí le dijeron 'no, señora, tiene cortado el servicio'", siguió Ángel de Brito.

La empresaria, al enterarse de la situación, no dudó en tomar medidas legales: "¿Qué hizo Wanda? Les dijo a sus abogados que embarguen a Mauro Icardi. Así que le va a entrar un embargo a Mauro, esto me dicen los abogados. Empieza por la casa de los sueños", reveló el periodista.