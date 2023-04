El dolor de Fran Mariano en medio de su denuncia contra Aníbal Lotocki por mala praxis: "Me desfiguró"

"Eso se me estaba metiendo en el ojo, tengo lentes de contacto porque si no los tengo no veo. Yo me tocaba y sentía bolsas de líquido alrededor de los ojos. Eso era todo el aceite que él me había inyectado", detalló el joven que conoció a Lotocki mientras participaba de Soñando por Bailar, allá por 2012.

"El me dijo que era metacrilato, pero me llenó la cara de ese aceite y a los 2 años se me empezó a hinchar la cara", dijo y reconoció que nunca le pagó, y decidió intervenirse con él porque "operaba a todos los famosos".

"Necesito verte de cerca, no lo puedo creer, yo te conocí en ese Bailando y no lo puedo creer, es impresionante", le dijo Flor, completamente conmovida y se acercó para acompañarlo, en tanto que Fran no pudo contener las lágrimas.

"Yo no quería esto, yo fui porque quería sentirme una persona normal porque tengo una historia detrás", anticipó Fran, quien luego confesó que fue "un niño abusado por su hermano" y en su afán por querer ser de algún modo otra persona, comenzó a cambiar su apariencia y acudió a Lotocki.

El estremecedor video de Silvina Luna en diálisis: "Esta máquina me está ayudando a vivir"

Silvina Luna se encuentra en la lista de espera del INCUCAI para recibir un trasplante de riñón, producto de la mala praxis de Aníbal Lotocki, a quien denunció en la Justicia y fue condenado a cuatro años de prisión por el Tribunal Oral Criminal 28 por lesiones graves que sufrieron cuatro pacientes que pasaron por su clínica.

En este contexto, este miércoles Silvina compartió un fuerte video en su cuenta de Instagram donde mostró la sesión de diálisis que realiza por cuatro horas y tres veces por semana hasta que pueda trasplantarse.

"Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pasé a una etapa de aceptación de lo que es", precisó la actriz en su posteo.

"Esta máquina que tengo conectada a mi, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir", remarcó con valentía.

Y explicó: "Esto lo hago 3 veces por semana 4 horas. Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes".

"Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más... Esto es día a día en base a como me siento organizo el día. Mándenme buena energía Y de esta salimos!", cerró su mensaje.

Y en el video comentó: "Estoy en diálisis. Es una máquina que está acá y lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón, que me está ayudando a vivir". "Lo tomo así, le agradezco a esta máquina e imagino que me está haciendo todo lo mejor posible. Hay muchas personas en la sala y se divide con un biombo de plástico. Tengo cuatro horitas acá", finalizó la actriz.