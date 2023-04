El estremecedor video de Silvina Luna en diálisis: "Esta máquina me está ayudando a vivir"

"Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pasé a una etapa de aceptación de lo que es", precisó la actriz en su posteo.

"Esta máquina que tengo conectada a mi, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir", remarcó con valentía.

Y explicó: "Esto lo hago 3 veces por semana 4 horas. Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes".

"Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más... Esto es día a día en base a como me siento organizo el día. Mándenme buena energía Y de esta salimos!", cerró su mensaje.

Y en el video comentó: "Estoy en diálisis. Es una máquina que está acá y lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón, que me está ayudando a vivir".

"Lo tomo así, le agradezco a esta máquina e imagino que me está haciendo todo lo mejor posible. Hay muchas personas en la sala y se divide con un biombo de plástico. Tengo cuatro horitas acá", finalizó la actriz.

Fernando Burlando habló sobre la salud de Silvina Luna y generó preocupación: "Se muere si no..."

Fue mediados de febrero cuando se supo que Silvina Luna precisaba sí o sí un trasplante de riñón, como consecuencia de la mala praxis que Aníbal Lotocki cometió en una intervención estética en su cuerpo.

Es así que a 12 años de aquella mala decisión, mientras espera el órgano para sanar, avanza legalmente contra el médico patrocinada por Fernando Burlando.

Es así que en las últimas horas al famoso abogado dio detalles de la crítica salud de Luna, quien debe dializarse varias veces a la semana dado que sus riñones dejaron de funcionar, así como también detalló cuánto le pesa emocionalmente a la modelo el proceso legal.

“El juicio para ella fue muy duro, había días que no quería ni ingresar a la sala. Todo esto continúa haciéndole mal. Está más privada de sus libertades que la persona que la lastimó y la castigó con esta enfermedad. Pensá que es presa y rehén de esta situación. Tiene que concurrir tres veces por semana a hacerse diálisis. Si no lo hace, se muere", aseguró Burlando en Nosotros a la mañana, El Trece.

Lo cierto es que este verano Silvina Luna inició los trámites correspondientes para poder ingresar en la lista de espera del INCUCAI, para poder llegar al trasplante de riñón que le permitirá mejorar su calidad de vida.