Condenaron a Aníbal Lotocki a 4 años de prisión

Gabriela Trenchi le relataba a PrimiciasYa.com hace unos meses las consecuencias físicas que padece tras pasar por el consultorio de Lotocki: "Ya van a ser seis años en agosto, cada vez tengo más problemas en las piernas. Me estoy haciendo plasma para el dolor, quería ver si me podían sacar los granulomas pero me dijeron que es mucho riesgo por los temas de salud que tengo".

-Gabriela Trenchi-

Las últimas palabras de Aníbal Lotocki antes de la sentencia

El veredicto se conoció en la sentencia que se realizó este miércoles al mediodía a través de Zoom. Antes de conocer la sentencia, Aníbal Lotocki se quebró en sus últimas palabras.

“Las cosas que se han dicho sobre mí, sobre mi persona, sobre mi actuar profesional, se me atacó a diestra y siniestra. Publicaciones en redes sociales y en todos los lugares”, precisó Lotocki, quien aseguró estar "angustiado" por lo que vivió estos años.

“No se trata de lo que me afecte a mí solamente. hay gente que trabaja conmigo, amigos, familiares, pacientes, tengo hijos que van a la escuela primaria y que han sido atacados de manera inaudita", siguió su relato.

Y remarcó: "En este ámbito pude razonar, explicar, debatir, pero en otro lado no. Nadie quería aclarar nada, se buscaba polemizar, generar algún punto de rating. Por eso me guardé al silencio, no hablé más, por respeto al debate”.