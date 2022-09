El drama de Luisito de Cuestión de Peso: con 240 kilos, teme por su vida

"Armaba mi entorno en base a la comida. Me levantaba, me traían la comida, cocinaba. Ni bien terminaba de comer, me iba a acostar otra vez. Era sistemático", dijo Luisito al hablar sobre el principio de la depresión que sufrió.

Luego confesó: "No me daba cuenta que me estaba matando, me estaba matando en vida. Me estaba muriendo y no sabía cómo pedir ayuda".

"Después te agarra remordimiento. Uno está contento, come; uno está triste, come. Nosotros en nuestro gran peso no sabemos diferenciar. Uno está enojado ¿Y qué hace? Se desquita con lo que tiene, nosotros con la comida. Estamos contentos ¿Qué hacemos? Vamos y comemos, no sabemos diferenciar eso", indicó.

Luisito de Cuestión de Peso reveló qué hace mientras espera el bypass gástrico

Luis Zerda no está atravesando su mejor momento. El ex participante de Cuestión de Peso, subió unos cuantos kilos y su presente es dramático, apenas puede ponerse de pie y necesita operarse de un bypass gástrico para recuperar su vida.

Desde Las Parejas, en Santa Fe, donde vive comenzó un emprendimiento para poder pagar sus gastos. “Hola, buenos días. Empiezo un nuevo proyecto de calzados como ojotas y gomones. Solo por mayor. Los precios son solo para revendedores. Vamos a estar ampliando los artículos. Hacemos envíos a todo el país”, contó en sus redes.

Luisito pesa 300 kilos y se le reventaron las várices por lo que su amigo, y ex compañero del reality, Pablo Bragale se comprometió a ayudarlo y organizó una colecta para conseguirle gasas, vendas, alcohol, cremas, cinta adhesiva hipoalergénica y jabón blanco.

“En mi situación es muy difícil conseguir cualquier cosa. Sus cariños me hacen bien. Me dan ganas de seguir. Espero que alguna institución se haga cargo, yo quiero una internación porque mi caso es muy difícil. Tengo miedo de acostarme y mañana no poder levantarme de la cama”, reveló Luis en sus redes.

Luisito participó del programa de El Trece en 2010 y quedó eliminado cuando pesaba 144 kilos, solo le faltaban 10 para recibir el alta.