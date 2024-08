Gonzalo Valenzuela denunció que un taxista lo drogó y estafó: "No me acuerdo de nada"

El actor se dio cuenta de la confusión de teléfonos cuando intentó pedir un auto por aplicación para volver a su casa. Ahí, la gente del restaurante llamó a un taxi para que pudiera regresar.

"A los dos minutos me dijo '¿por qué estás llorando?' y me ofreció agua. Es como un flashazo que tengo", recordó Gonzalo del trayecto del viaje. El artista, además, creyó que lo drogaron antes de salir del bar.

"Me pidió la tarjeta de crédito y tuve que poner la clave, pero no funcionaba. Y él me dijo: ‘A ver, prestamela que yo la meto por abajo’ , y ahí me hizo el cambio con otra tarjeta y cachó la clave. Como no funcionaba yo le dije: ‘Paro acá que hay un cajero automático’. Me bajé y cuando me bajo, el auto se va", relató.

"No sabía dónde estaba, hasta que llegué caminando a casa, no me acuerdo de nada más, parece que estaba cerca", dijo Valenzuela, quien se dio cuenta al día siguiente que le habían extraído 400 mil pesos chilenos de su tarjeta.

Embed

La palabra de Gonzalo Valenzuela tras una grave denuncia en Chile

Gonzalo Valenzuela se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser denunciado públicamente de abuso sexual. El actor se enfrenta a las acusaciones de una mujer llamada Karla Rocha quien asegura que el episodio se sucedió en Chile durante una fiesta.

En las últimas horas, el artista rompió el silencio y habló con la revista Velvet y se defendió de las acusaciones en su contra.

El actor chileno negó haber tenido comportamientos indebidos y comentó: “Eso está donde tiene que estar, que es en las manos de la Justicia”.

“Ése es un tema que no toco porque me parece superdelicado”, añadió la ex pareja de Juana Viale. Y sumó: “Van a venir más denuncias así, porque hay gente muy mala, capaz de inventar cosas terribles. Yo estoy tranquilo porque nunca le he hecho el mal a nadie”.

Luego, dio como ejemplo otras situaciones similares que vivió: “En la Argentina me pasaba que había mujeres que decían que habían estado conmigo y que yo nunca las había visto en mi vida. Todas calumnias”.

Actualmente, el actor está en pareja con Kika Silva, con quien se casó en secreto en Las Vegas el año pasado.