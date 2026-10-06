El fuerte anuncio de Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, sobre la maternidad: "Estamos..."

Ante la atenta mirada de Nati Jota, Calvagni también planteó que a veces no hay ganas ni deseo de ser madre, algo que, según remarcó, no debería estar mal visto ni castigarse. En su caso, contó que hoy, superados los 30, es momento de verlo con otros ojos.

"Siento que es muy personal eso. En mi caso, siento que divido mi vida por etapas, ¿no?", explicó. Y detalló cómo fue su recorrido: "Como que quizás los hijos en un momento no eran mi prioridad como número uno. Ponerlo de mis 20 a los 30. Como que siento que hice muchas cosas, le di prioridad a mi proyecto, a viajar, a disfrutar con mi pareja".

Para cerrar, agregó: "Disfrutarnos como pareja. Y ahora de mis 30 en adelante, es otra etapa de mi vida que estoy preparada para quizás a madres. O sea, lo pensás".

Por ahora, no hubo anuncios concretos ni fechas: Caro Calvagni dejó en claro que ella y Nicolás Tagliafico se sienten preparados y que la idea de formar una familia está sobre la mesa, aunque a su ritmo. Habrá que ver si el matrimonio decide contar más sobre este nuevo capítulo.

¿Cómo se conocieron Nico Tagliafico y Caro Calvagni?

La historia de amor entreNico Tagliafico y Caro Calvagni comenzó en 2014 a través de Facebook, una época donde los "me gusta" y los mensajes privados marcaban el inicio de las grandes parejas.

En ese entonces, un joven Nicolás Tagliafico daba sus primeros pasos destacados en Banfield y, tras quedar cautivado por el perfil de Caro, se animó a escribirle.

Lo que empezó como intensas charlas virtuales diarias entre concentraciones y apuntes de arquitectura —carrera que ella estudiaba en Buenos Aires— pronto se transformó en una primera cita para almorzar que sellaría una química inmediata e inquebrantable.

El verdadero punto de inflexión para la pareja llegó a finales de 2017, cuando el defensor fue transferido al Ajax de los Países Bajos. Ante este enorme salto profesional, Nico le propuso a Caro armar las valijas y mudarse juntos a Europa, una jugada del destino que consolidó su relación para siempre.

Desde aquellos días de adaptación en Ámsterdam hasta su presente en Francia, la pareja construyó un vínculo tan sólido que, tras ocho años de noviazgo, los llevó a dar el "sí" en una espectacular boda en diciembre de 2022, coronando un año inolvidable apenas una semana después de que él se consagrara campeón del mundo en Qatar.