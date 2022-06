El fuerte mensaje de Noelia, hija de Alberto Ferriols, por el día del padre

Tras el allanamiento se secuestraron varios revólveres, munición de grueso calibre, cuchillos de todo tipo, esposas, una culata para pistola Glock y una escopeta.

image.png

Tras ese episodio, Noelia, una de las hijas de Alberto Ferriols, salió a bancarlo públicamente y sostuvo que se sabía que su padre coleccionaba armas.

En este día del padre, la hija de Ferriols compartió un emotivo texto en Instagram dedicado a su papá: "Feliz día papi! No se que sería de mi vida si no me hubieras encontrado. Fue el acto de amor más hermoso y grande de tu vida".

Y agregó: "Gracias a tus obras humanitarias, el destino nos unió. Hoy estas pasando por un mal momento, sufriendo, todo se va aclarar. Te quiero mucho, tenés que ser fuerte, porque quiero poder disfrutarte muchos años más y que estés a mi lado!".

ferriols.jpg

Qué dijo Noelia, una de las hijas de Alberto Ferriols, cuando detuvieron a su padre

Noelia, una de las hijas de Alberto Ferriols, se refirió a la situación procesal que atraviesa su padre, Alberto Ferriols, cuando fue detenido por tenencia de armas y lo defendió públicamente.

"Mi papá está muy angustiado y muy mal por toda la situación que se está viviendo. Las cosas no son así de lo que se está diciendo", explicó la joven ante las cámaras de A24.

"Papá no es una persona violenta ni mucho menos, siempre se preocupo por nosotras que estudiemos y siempre estuvo presente", destacó una de las hijas de Ferriols.

Sobre el armamento encontrado por la policía, Noelia comentó: "En cuanto a las armas, no es nuevo, se sabe de mucho antes, de cuando estaba casado con mamá, cuando vivía en Pacheco de Melo con nosotras. Siempre tuvo armas, fue coleccionista y siempre las tuvo, no es nada nuevo".

Y se diferenció de la denuncia de su hermana Bettina: "Yo no hice ninguna denuncia, ya todo se va a aclarar en la Justicia".