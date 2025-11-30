El guiño romántico de Ian Lucas a Evangelina Anderson lo dice todo: "¿Para qué seguir disimulando?"

Embed

Cómo nació el amor entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, según un ex MasterChef Celebrity

Evangelina Anderson y Ian Lucas se convirtieron en protagonistas de la escena mediática por el vínculo sentimental que estaría comenzando entre ellos. Aunque ninguno de los dos quiso dar declaraciones oficiales —más allá de algunas negativas puntuales—, las fotos que se difundieron y las actitudes de complicidad que se perciben en el entorno de MasterChef Celebrity (Telefe) refuerzan cada vez más las versiones de romance.

Tras la aparición del video en el que se los observa besándose en un boliche, Esteban Mirol —exparticipante del reality y testigo de lo que ocurre detrás de cámaras— aseguró en una entrevista con A la Tarde (América TV) que no le sorprende en absoluto la relación que hoy se comenta entre ellos.

Con su estilo pausado y atento para leer las dinámicas del grupo, Mirol señaló que lo de Evangelina e Ian no era ninguna novedad. Para él, la cercanía que ahora se hace evidente era simplemente el resultado lógico de algo que se venía gestando desde el inicio del programa. "De entrada se llevaron bien y pegaron onda", explicó.

El periodista incluso apeló a una metáfora gastronómica para describir cómo fue creciendo la intensidad entre ambos: "Cuando entramos vi un horno encendido a 120°. Cuando me fui, ese horno estaba en 250°". Además, insinuó que "no son los únicos" que habrían encontrado afinidad dentro del certamen, aunque prefirió no dar nombres.

A diferencia de otros compañeros que optaron por esquivar el tema, Mirol eligió hablar sin rodeos y celebró la posibilidad de que Evangelina e Ian estén dando un paso más en su relación. Resaltó la energía positiva que los acompañó durante las grabaciones y puso en valor la actitud del joven influencer. "Me pone muy contento que esta gente se pueda amar y pueda disfrutar del amor", afirmó.

Por último, se mostró especialmente elogioso con Ian y su forma de ser: "Ian es un pibe espectacular, dulce, amoroso y siempre con una sonrisa".