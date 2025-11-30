A24.com

LA SEÑAL QUE FALTABA

El guiño romántico de Ian Lucas a Evangelina Anderson lo dice todo: "¿Para qué seguir disimulando?"

En sus redes sociales, Ian Lucas compartió una historia que muchos interpretaron como una confirmación de su romance con Evangelina Anderson.

30 nov 2025, 19:50
evangelina anderson e ian lucas
evangelina anderson e ian lucas

Después de que saliera a la luz un video de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos en un boliche, el participante de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo un inesperado gesto en sus redes sociales que daría a entender que están a un paso de confirmar su romance.

A través de sus historias de Instagram, el influencer compartió una selfie frente al espejo, musicalizada con el tema “Mi refe” de Beéle y Ovy on the Drums.

El video que lo confirma todo: Evangelina Anderson e Ian Lucas, a los besos en un boliche

el video que lo confirma todo: evangelina anderson e ian lucas, a los besos en un boliche

La canción no pasó desapercibida ya que tiene un estribillo sugestivo: “Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿pa qué mentirnos más? No sé pa qué seguir disimulando más”. La elección del tema no tardó en vincularla a Evangelina, quien transita una nueva etapa personal y mediática tras la separación.

El gesto de Ian se suma a las especulaciones que comenzaron semanas atrás, cuando compañeros del reality insinuaron la complicidad entre ambos durante las grabaciones. La química que se percibe en el detrás de escena y las constantes interacciones en redes sociales fortalecen la idea de que la relación va más allá de la amistad.

Cómo nació el amor entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, según un ex MasterChef Celebrity

Evangelina Anderson y Ian Lucas se convirtieron en protagonistas de la escena mediática por el vínculo sentimental que estaría comenzando entre ellos. Aunque ninguno de los dos quiso dar declaraciones oficiales —más allá de algunas negativas puntuales—, las fotos que se difundieron y las actitudes de complicidad que se perciben en el entorno de MasterChef Celebrity (Telefe) refuerzan cada vez más las versiones de romance.

Tras la aparición del video en el que se los observa besándose en un boliche, Esteban Mirol —exparticipante del reality y testigo de lo que ocurre detrás de cámaras— aseguró en una entrevista con A la Tarde (América TV) que no le sorprende en absoluto la relación que hoy se comenta entre ellos.

Con su estilo pausado y atento para leer las dinámicas del grupo, Mirol señaló que lo de Evangelina e Ian no era ninguna novedad. Para él, la cercanía que ahora se hace evidente era simplemente el resultado lógico de algo que se venía gestando desde el inicio del programa. "De entrada se llevaron bien y pegaron onda", explicó.

El periodista incluso apeló a una metáfora gastronómica para describir cómo fue creciendo la intensidad entre ambos: "Cuando entramos vi un horno encendido a 120°. Cuando me fui, ese horno estaba en 250°". Además, insinuó que "no son los únicos" que habrían encontrado afinidad dentro del certamen, aunque prefirió no dar nombres.

A diferencia de otros compañeros que optaron por esquivar el tema, Mirol eligió hablar sin rodeos y celebró la posibilidad de que Evangelina e Ian estén dando un paso más en su relación. Resaltó la energía positiva que los acompañó durante las grabaciones y puso en valor la actitud del joven influencer. "Me pone muy contento que esta gente se pueda amar y pueda disfrutar del amor", afirmó.

Por último, se mostró especialmente elogioso con Ian y su forma de ser: "Ian es un pibe espectacular, dulce, amoroso y siempre con una sonrisa".

