El pedido especial de Dolores Fonzi por el crimen de Agostina Vega

La gala de los Premios Sur quedó así atravesada por un clima de memoria y compromiso social. La película Belén, inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa y centrada en una historia de derechos y lucha, se consagró como la mejor ficción del año y se llevó cinco estatuillas en total, encontrando en la noche una dimensión adicional: la del arte como espejo de las urgencias que la sociedad todavía no ha podido resolver.

Dolores Fonzi

Crédito: RS Fotos.

¿Qué dijo Georgina Barbarossa sobre el crimen de Agostina Vega?

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada descuartizada en un descampado de Córdoba, sacudió al país y también a Georgina Barbarossa, quien no pudo contener la emoción durante A la Barbarossa (Telefe). "Está la Argentina de luto después de este femicidio, de esta niña. Tuvo un final tan triste. Estamos todos con una angustia y una tristeza enorme", expresó visiblemente afectada, antes de recordar una cifra que la indignó: "Matan una mujer cada 44 horas en este país y este es uno de los casos que nos enteramos".

La conductora también apuntó con dureza contra la actuación policial desde el primer momento. Cuestionó que la denuncia de la madre no haya sido tomada a tiempo, y que durante el primer allanamiento nadie revisara el piso de arriba ni relevara huellas ni manchas. "Ni siquiera fueron arriba, ni siquiera chequearon", reclamó. El periodista Paulo Kablan, presente en el piso, aportó que la Justicia considera sospechoso que otras personas hubieran estado en la vivienda al momento del crimen sin percatarse de nada, y que el asesinato, el desmembramiento y el traslado del cuerpo habrían ocurrido en el mismo lugar.

Barbarossa cerró el bloque con una reflexión cargada de bronca que se volvió viral: "Siempre las perjudicadas somos las mujeres. Estos hombres, estos fiscales, estos jueces, estos policías, de una u otra manera, no se dan cuenta de que nos están matando". Y remató: "¿No tienen hermanas, madre, mujeres, primas, ahijadas? ¿No piensan que les puede pasar a ellas también? ¡O nos van a seguir matando así sucesivamente!".