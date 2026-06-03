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El pedido especial de Dolores Fonzi por el crimen de Agostina Vega

Dolores Fonzi se pronunció con dureza al crimen atroz de Agostina Vega en la ceremonia de los Premios Sur.

3 jun 2026, 15:00
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El pedido especial de Dolores Fonzi por el crimen de Agostina Vega
El pedido especial de Dolores Fonzi por el crimen de Agostina Vega

El pedido especial de Dolores Fonzi por el crimen de Agostina Vega

La vigésima edición de los Premios Sur, celebrada el pasado martes en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires, tuvo un momento que trascendió la ceremonia. Cuando Dolores Fonzi subió al escenario a recibir el premio de Camila Pláate —ausente en la sala— como actriz revelación y actriz de reparto, cumplió con el pedido que la joven había dejado antes de su ausencia: pedir un minuto de silencio en homenaje a Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba cuyo caso conmocionó al país.

Fonzi eligió el gesto antes que el discurso. No pronunció largas palabras, pero su intervención no terminó ahí: cerró con una frase que se multiplicó de inmediato en redes y medios. "Nos vemos en la plaza mañana", dijo desde el escenario, en referencia directa a la movilización convocada por el colectivo Ni Una Menos para este miércoles 3 de junio, en el marco de su 11° aniversario.

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La marcha se da en un contexto especialmente sensible, marcado por el impacto de los femicidios de Agostina Vega y de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, asesinada en Misiones, dos casos que sacudieron al país y renovaron con fuerza el reclamo por justicia y políticas de género. El colectivo convocó a movilizarse bajo la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", a once años de la primera vez que el país salió masivamente a las calles.

La gala de los Premios Sur quedó así atravesada por un clima de memoria y compromiso social. La película Belén, inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa y centrada en una historia de derechos y lucha, se consagró como la mejor ficción del año y se llevó cinco estatuillas en total, encontrando en la noche una dimensión adicional: la del arte como espejo de las urgencias que la sociedad todavía no ha podido resolver.

Dolores Fonzi

Crédito: RS Fotos.

¿Qué dijo Georgina Barbarossa sobre el crimen de Agostina Vega?

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada descuartizada en un descampado de Córdoba, sacudió al país y también a Georgina Barbarossa, quien no pudo contener la emoción durante A la Barbarossa (Telefe). "Está la Argentina de luto después de este femicidio, de esta niña. Tuvo un final tan triste. Estamos todos con una angustia y una tristeza enorme", expresó visiblemente afectada, antes de recordar una cifra que la indignó: "Matan una mujer cada 44 horas en este país y este es uno de los casos que nos enteramos".

La conductora también apuntó con dureza contra la actuación policial desde el primer momento. Cuestionó que la denuncia de la madre no haya sido tomada a tiempo, y que durante el primer allanamiento nadie revisara el piso de arriba ni relevara huellas ni manchas. "Ni siquiera fueron arriba, ni siquiera chequearon", reclamó. El periodista Paulo Kablan, presente en el piso, aportó que la Justicia considera sospechoso que otras personas hubieran estado en la vivienda al momento del crimen sin percatarse de nada, y que el asesinato, el desmembramiento y el traslado del cuerpo habrían ocurrido en el mismo lugar.

Barbarossa cerró el bloque con una reflexión cargada de bronca que se volvió viral: "Siempre las perjudicadas somos las mujeres. Estos hombres, estos fiscales, estos jueces, estos policías, de una u otra manera, no se dan cuenta de que nos están matando". Y remató: "¿No tienen hermanas, madre, mujeres, primas, ahijadas? ¿No piensan que les puede pasar a ellas también? ¡O nos van a seguir matando así sucesivamente!".

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