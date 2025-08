El fuerte mensaje de Nicolás Cabré con el que se diferenció de Benjamín Vicuña sobre la crianza de los hijos

Así, después de Karina Iavícoli confirmase en Intrusos (América TV) que la hija del actor y director teatral ya está inscripta en un colegio bilingüe en Estambul en el que comenzará las clases la próxima semana, quedó completamente confirmado que a pesar de la estrecha relación que siempre mantuvo con su hija, Cabré puso por encima los deseos de la adolescente por sobre los suyos, habiendo accedido así al pedido de Rufina.

En este contexto es que, de visita en el programa radial Perros de la calle (Urbana Play), el actor expuso sus sentimientos y dejó en claro su proceder diferenciándose claramente de Vicuña quien mantuvo una postura inflexible. “Hay que entender que nunca en la vida de un hijo tenés que ser un obstáculo. Creo que ser padre es eso, es tener que poner el pecho y si hay alguien al que le tiene que doler algo, ese sos vos”, aseguró firme y seguro de sus palabras.

Nicolás Cabré Rufina

Nicolás Cabré contó la picante respuesta de su hija Rufina a un compañero que lo criticó

Por otro lado, en la misma entrevista con Andy Kusnetzoff en Perro de la Calle, y reproducido por Sálvase Quien Pueda (América TV), Nicolás Cabré se refirió a cómo hace para preservar su paz mental y la de su hija Rufina. “Con naturalidad. Ella sabe perfectamente quiénes somos y su vida no tiene nada que ver con lo que se dice que es. Nosotros somos normales”, deslizó de entrada.

"Yo me ocupo o trato de ocuparme de que ella entienda que lo importante en la vida es otra cosa”, agregó el actor, quien en diciembre próximo se casará en Carlos Paz con su actual novia, la actriz Rocío Pardo, tras un año y medio en pareja.

Embed

Fue a esa altura de la charla y para remarcar el estrecho vínculo que mantienen padre e hija, Nicolás Cabré contó una reciente anécdota que muestra claramente que Rufina ya sabe perfectamente cómo es el juego mediático.

“Hace poco, Rufi me dijo: ‘Un compañerito me dijo tal cosa sobre vos’. Y le pregunté qué le había respondido. Ella me miró y me dijo que le contestó: ‘Yo sé quién es mi papá y jamás haría una cosa así’“, confió orgulloso de su hija.

Y tras linkear esa situación con la suya propia cuando era chico y daba sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, al recordar: “Mis papás sabían quién era yo. Las buenas y las malas. Y no necesitaban leer ni ver nada", aseguró que "Rufi, hoy, tiene la misma claridad", reflexionó firme: "Hoy me doy cuenta de que Rufi sabe quién soy. Y si antes no tenía necesidad de salir a hablar, ahora menos. Me quedo más que tranquilo sabiendo que ella tiene claras las cosas como son".