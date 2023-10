El impactante sueño del hermano de Silvina Luna horas antes de la detención de Aníbal Lotocki

“Cuando vi que se entregó Lotocki tras el pedido de detención, hablé con el hermano de Silvina y no lo podía creer. Aunque me dijo: ‘hay que ser cautos porque esto ya pasó’. Como decíamos antes, Aníbal estuvo detenido y después salió”, comenzó el conductor.

Y siguió: “Me dijo: ‘¿vos podés creer lo que me pasó hoy? Me desperté de madrugada, llorando, muy angustiado y había soñado con Silvina’. Me agrega: ‘te lo cuento porque ni yo lo puedo creer. Lo vivo ahora como un mensaje por todo lo que pasó después’”.

“Se acostó normal, como cualquier día, y en el medio de la noche soñó con su hermana y se levantó angustiado y llorando, y no podía controlarlo", continuó Ángel.

"Después vino todo lo que ocurrió durante el día. Es increíble, es creer o reventar, pero esto le pasó a Ezequiel hoy con todo el dolor del mundo”, remarcó el periodista.

Y aseguró que "La autopsia (al cuerpo de Luna) tarda 45 días hábiles o un poquito más, aún no están los resultados".

La firme respuesta de Pamela Sosa tras la detención de Aníbal Lotocki: "No creo que..."

Luego de que se conociera la orden de detención del cirujano Aníbal Lotocki por el caso de Cristian Zárate y se entregara a la Justicia, en DDM, América Tv, hablaron con la expareja del médico, Pamela Sosa, quien afirmó: "Para nosotros es alivio".

La conductora del ciclo, Mariana Fabbiani, le preguntó qué significa para ella este avance de la Justicia y Sosa aseguró: "La verdad es que para nosotros es alivio, es Justicia, es poder llevar un poquito de calma frente a la injusticia de este hombre. Justicia por todas y justicia por Silvina (Luna), que no lo pudo ver preso".

Y agregó: "Esto tendría que haber ocurrido mucho antes". Ahí, Fabbiani acotó: "Lo que tendría que haber ocurrido antes es confirmar la condena". "Falta confirmar la condena... después de tanta lucha, tantos años, poder lograr que este tipo vaya preso", dijo Pamela.

"Si bien es por el caso de Zárate, es una víctima más como nosotras, así que no importa por dónde, nosotros lo único que queremos es que él esté preso, que pague por todo lo que hizo. No creo que tome consciencia, porque sinceramente es un psicópata, los psicópatas se caracterizan por no tener empatía, que es algo que nunca vimos en él", sostuvo la expareja de Lotocki.