La firme respuesta de Pamela Sosa tras la detención de Aníbal Lotocki: "No creo que..."

Y agregó: "esto tendría que haber ocurrido mucho antes". Ahí, Fabbiani acotó: "Lo que tendría que haber ocurrido antes es confirmar la condena". "Falta confirmar la condena... después de tanta lucha, tantos años, poder lograr que este tipo vaya preso", dijo Pamela.

"Si bien es por el caso de Zárate, es una víctima más como nosotras, así que no importa por dónde, nosotros lo único que queremos es que él esté preso, que pague por todo lo que hizo. No creo que tome consciencia, porque sinceramente es un psicópata, los psicópatas se caracterizan por no tener empatía, que es algo que nunca vimos en él", sostuvo la expareja de Lotocki.

Embed

Detuvieron a Aníbal Lotocki tras ser procesado por homicidio

Aníbal Lotocki fue detenido luego de ser procesado por homicidio simple, según confirmaron en A la tarde. El cirujano es investigado por la muerte de Cristian Zárate, que se operó con él en 2021.

Este mediodía se conoció que la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, integrada por los jueces Hernán Martín López, Marcelo Lucini e Ignacio Rodríguez Varela, solicitó el traslado del cuestionado médico a una dependencia policial.

Después de horas de enorme desconcierto, en el programa de Karina Mazzocco anunciaron que Aníbal Lotocki decidió entregarse y ponerse a disposición de la Justicia.

Embed

"Se entregó en una delegación de la Policía Federal en La Plata. Está detenido en esa dependencia hasta que se disponga su traslado", precisó el periodista Diego Esteves.

Romina, la viuda de Cristian Zárate, manifestó su enorme felicidad tras conocer en vivo la noticia. "Estoy por abrir un champagne para brindar!", expresó, en diálogo con el programa de Mazzocco.