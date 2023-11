El incómodo momento de Luciano Castro en la televisión paraguaya: "Me molesta la desigualdad"

Lo cierto es que tras saludar saludar a Dallys con un beso en cada mejilla, tal como se acostumbra en Paraguay, inmediatamente giró para saludar a Dora Ceria, co conductora del ciclo, cuando ésta le toca uno de sus musculosos brazos y desliza asombrada "¡es de verdad, señora!".

Luciano Castro - Es real- La mañana de Unicanal.jpg

Y si bien Jorge Riveros, el co conductor masculino del magazine, le pidió "perdón por esto" algo avergonzado, Ferreira intentó salir del incómodo momento que la cara del actor argentino demostró, preguntándole si estaba acostumbrado a estas picantes reacciones, obteniendo como respuesta: "Lamentablemente sí".

Pero la cosa no quedó ahí. Porque Luciano, frontal como de costumbre, se sinceró: "No me molesta, pero si yo lo hago al revés tengo una demanda. Si lo hacés vos es gracioso, si lo hago yo voy preso. Pero bueno, no pasa nada... sigamos".

Y como para que quede clara su molestia, Luciano Castro se mantuvo calmo pero expresó sin pelos en la lengua: "Porque la igualdad que exista, no que la vendamos en humo. A mí no me molesta porque yo me sienta prostituido por eso, me molesta la desigualdad".

Embed

Luciano Castro se volvió viral por una curiosa foto que causó furor en las redes

En Twitter se armó un revuelo tremendo cuando un joven compartió una foto preparando un asado y los internautas lo confundieron con el actor Luciano Castro por su parecido.

“Hombre se muda a un departamento con parrilla, e instantáneamente...”, dice el posteo del chico parecido al novio de Flor Vigna, que tuvo más de 2 millones de visualizaciones y miles de comentarios.

Luciano Castro parecido.jpg

"Pensé que eras Luciano Castro"; "Qué grande Luciano Castro, departamento de soltero y rejuvenecido" y "Pensé que todo el lío era por Luciano Castro con una bolsa de carbón, hasta que me digné a ver bien la foto y no era él", fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios en la red social.

El joven, parecido a Castro, divertido por la similitud que le encontraron los internautas, reveló que se lo dicen todos los días. Además, compartió los memes que los tuiteros hicieron sobre su parecido con el actor.