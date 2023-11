La inesperada reacción de Flor Vigna al enterarse que Luciano Castro es el permitido de Lourdes Sánchez

“El otro día vino al Luna Park, se subió al escenario y todas las mujeres gritaban”, agregó. En ese sentido, ante sus palabras, el conductor Marcelo Tinelli le preguntó si no le daba algo de celos enfrentarse a toda esa situación.

“Me gusta que mi hombre sea deseado, un poco me calienta", confesó. Sin embargo, no todo terminó ahí y la participante decidió tirar un palito para su compañera. "Un poco pensé, dale Lourdes me seguís buscando. Está tremenda ella”, deslizó.

Embed

La contundente reacción de Flor Vigna tras su pelea con Ángel de Brito: "Yo tengo que aprender más de..."

El, martes, Flor Vigna y Ángel de Brito protagonizaron un fuerte cruce en el Bailando 2023 (América). Después del intercambio que tuvieron, el jurado del programa de Marcelo Tinelli se despachó con todo en LAM y también en sus redes contra la pareja de Luciano Castro.

Vía Twitter, De Brito explicó directo y sin filtro: "Otra mentira: la última vez que vino fue el año pasado. Y no la invité más, porque me hundió el rating las últimas tres veces. Lo recuerdo perfectamente".

Pero eso no fue todo. En su programa, tras repasar lo sucedido en el Bailando, Ángel se tomó unos minutos para referirse al polémico cruce: "Lo único que quiero aclarar de mi parte es que no tengo nada personal, cosa que es obvio. A Noelia Pompa, que tampoco me gustó, la puntué mal o Anita y el Bicho no me mataron y también (le puso bajo puntaje)... inclusive mis amigos quedaron todos con unos puntos espantosos y fueron a la sentencia la semana pasada", comenzó explicando.

E inmediatamente le habló directamente a Vigna, al plantear: "No sé por qué Flor mezcla todos los temas. Sí me molestó, por eso le dije ayer (por el martes) que era una maleducada al inventar que yo la mataba porque no venía al programa". Y detalló con su honestidad brutal: "A Flor Vigna las últimas tres veces que vino nos hundió en el rating, que es lo único que me importa".

Ahora, PrimiciasYa se contactó con Vigna, quien tuvo una contundente reacción tras las duras declaraciones del periodista: "Le mando mucho amor... Es un muy bueno en lo que hace y yo tengo que aprender más de él", señaló Flor, sin querer profundizar y seguir enfrentándose con De Brito.