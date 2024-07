El letal descargo de Catalina Gorostidi contra Furia de Gran Hermano: “Sos una terrible...”

Catalina Gorostidi 1.jpg

Pero a partir de allí, Catalina se descargó con todo dirigiéndose a su examiga de GH. “Juliana, sos nefasta, el juego terminó hace como tres semanas. No te bancás que la gente sea feliz, no te bancás que la gente tenga amigos, que pueda tener un amor, que la gente sea querida”, disparó picante.

Al tiempo que siguió: “Bloqueás a tus propios compañeros de reality. Decís que Bautista no es el ganador. Bautista es el ganador, vos saliste sexta. ¡Sexta! Perdiste el juego, perdiste un montón de cosas. No sos querida”. Y arremetió: “Tu fandom es espantoso. Vivís en una burbuja que creés que todos tenemos envidia, y lo que menos tenemos de vos es envidia. Sos una persona solitaria, que no la quiere nadie, a la que solamente se le pega a gente por el fandom”.

Y como si no le alcanzara con ello, también se acordó de la hermana de la polémica entrenadora fitness. “Sos una mina muy espantosa, muy oscura. Igual que tu hermana (Coy), por algo son hermanas”, aseguró visiblemente molesta.

“Aceptá las cosas, perdiste, y encima sos tan desubicada que te creés Susana Giménez, porque a mí en mi cara me dijiste ‘yo no puedo caminar por la calle’. Amiga, ¿quién sos? Saliste de Gran Hermano como todos nosotros”, fue también otro de los reclamos de Cata a Juliana.

Catalina Gorostidi calificó de "pobre mina" a Juliana Furia Scaglione

Claro que el furioso descargo de Catalina Gorostidi contra Juliana Scaglione no quedó allí, dado que también le hizo saber que no es la mejor jugadora del reality y volvió a calificarla duramente. “Que hayas sacado a 16 participantes no te hace mejor ni peor. Te hace una persona de mierda como sos. Entonces, bancate la que te viene, porque lamentablemente si sos una mina de mierda en la vida, las cosas malas vuelven, ¿entendés?”, disparó enajenada.

“Innecesario andar comentando, tirando tweets, andar diciendo ‘ay que se viralice esto, que se...’. Dejá vivir a la gente tranquila... Me chupa un huevo tu existencia”, arremetió y le pidió tajante: “Enfocá en tu vida, en tus cosas, en tus proyectos, en lo que se te cante el ojete, pero no rompas más las pelotas. No te la bancás porque sos una envidiosa de mierda y lo fuiste toda la vida, por lo menos lo que te conocí”.

“Vos sos una envidiosa asquerosa, una soberbia de mierda igual que tu fanático número uno de Alfa. Son dos soberbios de mierda”, agregó también refiriéndose al jugador de la edición anterior de GH. Y sumó: “No te diste de cuenta toda la gente que te usó para tener fandom, panelistas que no eran panelistas, porque la verdad que eran como admiradores tuyos, ahora se quieren morir porque no pueden creer lo que sos como persona en la vida real”.

“Sos una mina que salió de Gran Hermano, nefasta, con el 62% de los votos, porque más de la mitad de Argentina te detesta... Tenés un fandom que cagó a piedrazos a tus compañeros, ¿entendés?”, le hizo saber la médica sobre lo que ocurrió en una de las últimas galas.

“Sos una pobre mina. Así que, nada. Tus amenazas, tus cositas, tu seguir rompiendo las pelotas… La verdad, yo de corazón, ese día que hablé con vos, te dije, bajá un toque, te creés lo más y la verdad que tristemente sos lo menos. Lamentablemente te hicieron creer que erás lo mejor e indispensable del mundo, pero sos nefasta”, aseguró Gorostidi sin piedad alguna con Scaglione.

Y por último, le deseó “mucha luz para vos", pero le pidió tajante: "dejá de romperle las pelotas a la gente que es feliz, que está contenta, que hizo amigos en Gran Hermano, cosas que vos no lograste". "Y nada, flaca. Suerte en tu vida, que tengas laburo. Pero si no bajás un cambio, vas a terminar nefasta, como ya lo estás demostrando por todos lados”, concluyó ya casi fuera de si.