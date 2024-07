Se filtraron las ardientes fotos de Cata de Gran Hermano en Divas Play

Al igual que Agostina Spinelli, la ex GH fue convocada para sumar a Divas Play, la reconocida plataforma de contenido erótico. En las últimas horas, en las redes se conocieron las fotos que la morocha se sacó para su perfil en esa página para adultos.

Según trascendió, Cata habría cerrado un contrato en dólares con los directivos de ese sitio. Y también se llevaría un porcentaje de ganancias por los subscriptores que entren para ver su material.

En lo profesional, la morocha tiene por delante incursionar en el streaming ya que será parte de la cobertura en YouTube de lo que suceda en la edición chilena de Gran Hermano.

Las ardientes fotos de Agostina Spinelli de Gran Hermano para Divas Play

La ex participante de Gran Hermano 2023, Agostina Spinelli, se sumó a la famosa plataforma de contenido erótico Divas Play.

En palabras de Agostina, su decisión de unirse a Divas Play “siempre me encantaron las fotos sensuales, de hecho, antes de entrar a GH hacia fotos en Lencería y amaba. En Divas puedo mezclar esa pasión entre las mujeres más lindas y exitosas del país y me encanta. No pienso mucho en lo que viene, sé que va a ser excelente”.

Agostina se suma a figuras destacadas como Wanda Nara, Fernanda Callejón, Ivana Nadal, entre otras celebridades argentinas que monetizan su contenido en Divas Play, junto a más de 15,000 modelos.

Cabe recordar que la pasada semana Gastón Trezeguet había revelado que Agostina estaba teniendo un romance con Luis Fabián Galesio, ganador del Gran Hermano 2016.

“Un pibe espectacular”, dijo, por su parte, Santiago del Moro sobre el futbolista cordobés que se impuso en una de las ediciones realizadas por América.

