Confirmado: Wanda Nara se separó de Martín Migueles y Yanina Latorre reveló quién tomó la decisión
Yanina Latorre confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles y reveló quién fue el que tomó la decisión tras una fuerte desconfianza. Toda la información, en esta nota.
7 ene 2026, 19:35
Confirmado: Wanda Nara separada de Martín Migueles
La información sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles fue revelada por Yanina Latorre a través de sus redes sociales. La conductora de SQP (América TV) lanzó la primicia, que rápidamente se viralizó y volvió a poner el foco sobre el agitado presente sentimental de la mediática, otra vez en el centro de la escena.
“Último momento de la jefa. No alcanzó el amor verdadero. Amoooorrrr”, sentenció Latorre en una de sus publicaciones. Minutos después, redobló la apuesta y aportó más detalles: “Se separaron Wanda y Migueles, lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento”, aseguró, dejando abierta la puerta a nuevas revelaciones.
La panelista también amplió la información en vivo en SQP, donde sumó un dato clave sobre los tiempos y los motivos de la ruptura: “Wanda se separó de Migueles hace una semana. Lo de Ciardone le afectó”, afirmó al aire, alimentando aún más las especulaciones.
El quiebre llega en un contexto cargado de tensión, marcado por discusiones públicas, reacciones incómodas de Migueles frente a los móviles y fuertes rumores de terceros en discordia que comenzaron a circular en las últimas semanas. Todo indicaba que la relación atravesaba un punto de no retorno.
Por el momento, ninguno de los protagonistas salió a confirmar ni desmentir públicamente la versión. Mientras tanto, la separación de Nara y Migueles ya domina las redes sociales y promete sumar nuevos capítulos en las próximas horas.
Cómo fue el picante ida y vuelta entre Wanda Nara y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity
Durante la ausencia de Maxi López en MasterChef Celebrity, el ciclo recurrió a figuras de peso para ocupar su lugar. Tras la participación de Claudia Villafañe, este martes 6 de enero fue el turno de Yanina Latorre, quien rápidamente encendió el estudio con sus chicanas y comentarios sin filtro.
La entrada estuvo marcada por complicidad y un toque de ironía. Wanda Nara fue la encargada de anunciarla con humor: “Le voy a dar la bienvenida a otra reemplazante de Maxi. Él mismo eligió su staff de reemplazantes, por suerte me la hizo fácil, como siempre en nuestra historia. Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”. Entre abrazos y risas, el clima quedó instalado desde el inicio.
Ya en plena cocina, Latorre saludó al jurado y lanzó su primera confesión con tono divertido: preguntó si la iban a tratar bien y reconoció que la mirada de Germán Martitegui le imponía miedo. Entre carcajadas, recorrió las estaciones y dejó otra perlita al cruzarse con Ian Lucas: sin vueltas, le preguntó si estaba en pareja con Evangelina Anderson.
El cruce se intensificó cuando apareció el tema de la medalla ganada la semana anterior. Yanina expresó su desconfianza: “Igual no confío en vos (Wanda), andá a saber el beneficio que me toca”. La respuesta fue inmediata y cómplice: “Hacés bien”, coincidieron Wanda y Martitegui, tentados por la situación.
Las bromas siguieron. Wanda le consultó: “¿Vos pediste condiciones?”, y Latorre disparó: “Camarín, como La Joaqui”. La cantante reaccionó enseguida: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”, y agregó: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”.
Lejos de esquivar la polémica, Wanda aclaró rumores y Yanina volvió a desafiar: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”. La conductora sumó más leña al fuego: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”. El estudio estalló con la tensión.
El final fue con humor y pases de factura digitales. Wanda aconsejó “hacer buena letra” porque “la gente confía mucho en la palabra de Yanina”. Al hablar del supuesto enojo entre ambas, la panelista aclaró: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”. Wanda retrucó con ironía: “Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”. Entre risas generales, Martitegui cerró con una frase que desató carcajadas: “¿Yo puedo renunciar ahora?”.