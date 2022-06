El papá de Brenda Gandini la abandonó y se fue con una empleada

Daniela Cardone y Brenda Gandini chiquita.jpg Daniela Cardone y su hija, Brenda Gandini en los '80.

Pero sin duda, su declaración más explosiva tuvo que ver con el recuerdo de su matrimonio con Gandini cuando tenía menos de 20 años. “Lo hice sin saber que iniciaría uno de los tormentos más agobiantes de mi vida” aseguró Cardone para luego sumar “Sí, fue a los 19... ¡Esa costumbre muy argentina de cargarse responsabilidades tan prematuramente, como si la vida se acabase ya! Pero era otra Daniela. Recién comenzaba a caminar con demasiadas idealizaciones y una energía desbocada”.

Fue allí cuando Daniela Cardone relató que al quedar embarazada de quien sería su primera hija, Brenda Gandini, todo fue bien hasta que al séptimo mes cuando fue literalmente abandonada, ya que cada vez eran más frecuentes sus inexplicables desapariciones. Hasta que un buen día Carlos le escupió en la cara: “En este estado no te quiero ni a vos ni al bebé que llevás ahí”. Pero además agregó que “Él era depresivo. Y sus depresiones resultaban fatales. Estaba muy medicado, muy. ¡Y nunca lo supe! Jamás”.

brenda Gandini y Carlos Gandini.jpg Brenda Gandini en la playa con su papá, Carlos Alberto, el primer marido de Daniela Cardone.

Y si bien Gandini la acompañó en el parto, la mamá de Brenda Gandini terminó dándose cuenta que no había chance alguna de reconciliación con el padre de su hija al enterarse él ya estaba con otra mujer que estaba más cerca de lo que ella imaginaba. “Carlos me dejó por la empleada de casa, la misma que me había ayudado con las tareas y cuidados durante todo el embarazo... Al tiempo se casaron y tuvieron un hijo”, recordó Daniela Cardone y tomó consciencia que debía dar vuelta la página y de alguna manera seguir adelante. ¡Y claramente así lo hizo!.

Brenda Gandini recordó a su padre tras conocerse su muerte

Durante el mes de agosto de 2021 Brenda Gandini atravesaba la triste noticia del fallecimiento de Carlos Alberto en silencio, hasta que la situación tomó estado público y se expresó en las redes. Lo cierto es que el hombre de 69 años vivía en su Cipoletti natal y allí fue se desencadenó el deceso.

-Brenda Gandini- Brenda Gandini, hija de Daniela Cardone y su primer marido, Carlos Gandini.

Fue el periodista Pablo Montagna quien dio la información a través de twitter, dando a conocer una información que la propia Gandini no había expuesto a través sus redes. Así, quizás con el camino ya allanado al no tener que dar mayores explicaciones, hija de Daniela Cardone posteó en una de sus historias de Instagram un paisaje aéreo de un atardecer en el que sin hablar directamente de la situación que vive por estos días, escribió "pasé un rato por tu nueva casa y creo que te vi" junto a un corazón blanco.

brensa gandini historia muerte padre BASE.jpg La despedida de Brenda Gandini a su padre, tras conocerse su muerte.

En tanto, en abril de ese mismo año había sido una de las invitadas del programa de Andy Kusnetzoff "PH, podemos hablar" (Telefe) en el que hizo referencia a la relación con sus padres, contando que hasta los 18 años había vivido en el sur junto a su padre y su mujer.

Allí , bajo la consigna de 'los que de grandes aprendieron a entender a sus padres' Brenda se sinceró y explicó "No viví con mi mamá -Daniela Cardone- hasta los 18 años que me vine a vivir con ella. Por elección, yo estaba muy feliz en el sur con mi padre y con Pato, la mujer de él. La verdad es que siento que hoy, mirándolo a la distancia, uno hace lo que puede, hasta donde puede", en su paso por PH, dejando bien claro la excelente relación que tenía con Carlos Alberto.