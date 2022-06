El romance oculto de Daniela Cardone y un famoso periodista deportivo

En ese instante, sus compañeras empezaron a tirar datos y a tratar de sacar de quién se trataba.

"Trabaja en un noticiero. Es un poco más chico que yo", comentó Cardone.

Al escuchar las pistas, Pía Shaw arrojó un nombre y, para sorpresa de las angelitas, acertó. "¿El Rifle Varela?", dijo la periodista y dejó sin palabras a su compañera.

"¡Chicos, basta! Fue un touch & go", sentenció Cardone, pero no quiso dar demasiados detalles del amorío.

Nazarena Vélez y Daniela Cardone, juntas en una escena hot, que nunca olvidarán

Daniela Cardone estuvo como panelista invitada en LAM. El martes en el programa de Ángel de Brito, Nazarena Vélez recordó que grabó una película con la modelo y DJ, donde hubo caricias y besos.

"Nosotras chapamos, ¿te acordas?", lanzó la ex vedette. "Sí... las dos desnudas", asintió Cardone.

Nazarena contó que no fue una escena fácil de grabar. "Teníamos que chapar... y le decía 'dale, Daniela'", comentó la angelita.

"¡Unos besos me dio!", exclamó Cardone y reveló que, pese a su imagen de femme fatale, no se sentía del todo confiada. "Me daba un poco de vergüenza. Ella manejaba. Me dirigía", añadió.

Nazarena precisó que finalmente lograron terminar la escena y, como plus, las convocaron para una importante revista. "¡Quedó muy bien! ¡Y después nos llamaron para hacer una producción en Gente!", sentenció.