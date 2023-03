El pedido de Luis Ventura a More Rial, que enfrenta una dura batalla con su ex

More Rial historia IG allanamiento.jpg

En A la tarde (América TV), Luis Ventura opinó sobre el tema y le dio un consejo a su sobrina. "Hay una denuncia contra la madre de tu hijo. Hay una denuncia, donde imponen un allanamiento a la casa de tu hijo. A Facundo que yo lo conocí y me pareció que era otra persona", manifestó sobre el ex de Morena.

Además, el periodista se dirigió a la hija de Jorge Rial. "Yo le diría, desde mi lugar afectivo, que haga las valijas, se vaya de Córdoba, y que venga acá, cerca de su familia, de su padre, su hermana", agregó.

Al finalizar, Ventura fue contundente. "Me parece que tiene que estar en un mejor lugar. No solo por ella, también por su hijo. Ese es mi consejo. Está en juego la salud y el bienestar de Francesco. Y la salud y la seguridad de una madre, que es sostén de hogar", concluyó.

More Rial reveló el "peligroso" método para ganar dinero desde su casa

En medio de sus ardientes sesiones de fotos que no dejan de impactar en las redes sociales, Morena Rial se convirtió en una verdadera influencer muy querida por la comunidad virtual.

Es así que todo lo que hace o deja de hacer la hija de Jorge Rial desde su cuenta de Instagram es un ejemplo a seguir para su fandom, aunque a veces juegue al límite.

Instalada en Córdoba junto a su hijo Francesco, aunque tiene previsto regresar en breve a Buenos Aires, More ha sabido coquetear con la posibilidad de sumarse a Only Fans para monetizar sus sensuales fotos. Pero mientras se decide, ahora encontró una manera de generar dinero, si bien parece algo arriesgada: las maquinitas on line.

“No sé qué están esperando ustedes”, escribió en las últimas horas More desde sus Instagram Stories con la pantalla de su notebook lista para jugar al casino virtual, alentando a su casi millón y medio de seguidores virtuales a imitarla, sin tener presente que, aunque sin quererlo, en cierta forma está incitando a quienes padecen de ludopatía.